Без регистрации. ГКНБ против увеличения срока пребывания для узбекистанцев

Государственный комитет национальной безопасности против увеличения сроков нахождения узбекистанцев на территории Кыргызстана без регистрации. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, который получил ответ от ведомства.



В документе отмечается, что «большая часть граждан Узбекистана приезжает в Кыргызстан на работу и зачастую не получает разрешения».

«Республика Узбекистан является сопредельным государством со значительной численностью населения, пребывание ее граждан на территории КР без регистрации в течение 30 суток может привести к неконтролируемому миграционному потоку и отсутствию соответствующего учета», — говорится в ответе ГКНБ депутату ЖК.

Напомним, ранее депутат предложил премьер-министру увеличить срок пребывания граждан Узбекистана в Кыргызстане без регистрации с пяти до 30 дней. Он сообщил, что в Иссык-Кульской области сотрудники ГРС берут с граждан Узбекистана деньги за ускоренную регистрацию.

«Граждане ЮАР могут находиться в нашей стране 30 дней без регистрации, а почему мы не можем сделать послабления для наших любимых соседей? Уверен, в Узбекистане это расценили бы очень дружественно, да и нам в целях привлечения туристов будет полезным», — недоумевает Дастан Бекешев.