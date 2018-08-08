На Иссык-Куле с граждан Узбекистана берут деньги за ускоренную регистрацию

В Иссык-Кульской области сотрудники ГРС берут с граждан Узбекистана деньги за ускоренную регистрацию. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил депутат Дастан Бекешев.

Парламентарий недавно побывал в Иссык-Кульской области. Там ему рассказали, как сотрудники ГРС обогащаются за счет туристов из Узбекистана. С 1 июня по 6 августа из 8 тысяч 592 зарегистрированных иностранцев в регионе 5 тысяч 174 приехали из Узбекистана. Всем узбекистанцам, въезжающим в КР на срок более пяти дней, необходимо пройти регистрацию. Если иностранец въезжает в гостевой дом, пансионат, гостиницу, отель, то за него регистрацию делает администрация.

«Пошлина за регистрацию составляет 100 сомов. Регистрируют, по идее, за день, но это если «ускорять» деньгами. Как правило, все ускоряют. Никому не хочется, чтобы их гости чувствовали неудобства из-за отсутствия паспорта. За каждого гостя доплачивают еще 100 сомов. Все идет в карман. В основном узбекистанцы отдыхают в Иссык-Кульском районе — 4 тысячи 642 человека за два месяца. Теперь подсчитаем: 5 тысяч 174 * 100 = 517 тысяч 400 сомов. Предположим, часть из них прошли регистрацию без взяток. В среднем за два месяца сотрудники «заработали» около 300 тысяч сомов», — написал Дастан Бекешев.

В Государственной регистрационной службе 24.kg сообщили, что уже проводят служебное расследование по озвученным депутатом фактам. Если информация подтвердится, виновных накажут.

Дастан Бекешев предлагает не искать виноватых, поскольку никто заявлений о поборах не писал. Депутат предложил премьер-министру увеличить срок пребывания граждан Узбекистана в Кыргызстане без регистрации с пяти до 30 дней.

«Граждане ЮАР могут находиться в нашей стране 30 дней без регистрации, а почему мы не можем сделать послабления для наших любимых соседей? Уверен, в Узбекистане это расценили бы очень дружественно, да и нам в целях привлечения туристов будет полезным», — заключил Дастан Бекешев.