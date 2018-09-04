Победителя проекта «Безопасный город» объявят в конце недели. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров.

По его словам, предварительно определена компания, предложившая наименьшую стоимость, это российский концерн «Вега». Комиссия приступила к изучению конкурсной документации. Оценку проведут с привлечением независимых экспертов.

Он добавил, что процесс определения победителя открыт. Технико-экономическое обоснование обсуждалось с общественностью. «Комиссия до завтра изучит документы. Оценка определяется по наименьшей стоимости и соответствию квалификационным требованиям. Мы не намерены затягивать и до конца недели объявим итоги», — сказал Кубаныч Шатемиров.

Сегодня прошел повторный аукцион по реализации проекта «Безопасный город». В нем участвовали три компании — ЗАО «Альфа Телеком», «Безопасность информационных систем» и российский концерн «Вега».

Наименьшую цену предложила «Вега». По первому лоту — 1,125 миллиарда сомов, по второму — 1,195 миллиарда сомов.

Камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков и 52 стационарных рубежа. Окончательную стоимость проекта определят по результатам онлайн-аукциона, где стартовая сумма составляет 2 миллиарда 552 миллиона 706 тысяч 240 сомов.