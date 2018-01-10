Перенос учебного года на 10 сентября. А вы согласны?

Министерство образования и науки КР запускает через Центр изучения общественного мнения и прогнозирования «Эл-Пикир» соцопрос среди родителей, учителей и школьников по вопросу переноса начала учебного года на 10 сентября.

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В январе представители организации проведут в школах опрос учащихся и родителей, индивидуальные интервью с учителями и администрациями школ, а также интервью с экспертами в области образования.

Вопрос о переносе начала учебного года с 1 сентября на 15-е ранее инициировали депутаты Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан». По мнению народных избранников, это может дать положительный эффект для развития туризма. Кроме того, перенос начала учебного процесса позволит более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей.

Министерство образования и науки выступило в 2015-м против.

В 2017-м вопрос в течение нескольких месяцев изучала рабочая группа.

Данный вопрос представляется интересным с точки зрения развития туризма, так как климатические условия Кыргызстана позволяют в начале сентября продлить отдых наших детей и их родителей. Рабочая группа

Наиболее безболезненный вариант решения вопроса — начать обучение детей с 10 сентября, так как в этом случае учебный год может заканчиваться 31 мая без серьезных изменений нагрузки для детей и различных обучающих материалов, отметили в Минобразования.

Инициатива не предполагает сокращения учебной нагрузки и, соответственно, уменьшения заработной платы учителей. Окончательное решение будет принято с учетом мнения общественности по итогам социологического исследования.