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Общество

В Кыргызстане 9 марта объявили выходным днем

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков подписал постановление правительства «О переносе выходных дней».

Решение принято в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней в 2018 году. Выходной день 3 марта переносится на рабочий день 9 марта. В этой связи кыргызстанцы будут отдыхать 8, 9, 10 и 11 марта.

Это касается работников государственных и муниципальных организаций, работающих по графику пятидневной рабочей недели. Решение рекомендовано и частникам.

Кроме того, переносятся:

— выходной день 28 апреля на рабочий день 30 апреля; выходной день 7 мая (признается выходным, поскольку 5 мая приходится на выходной день) на рабочий день 3 сентября;

— выходной день 3 ноября на рабочий день 9 ноября;

— выходные дни 29 декабря 2018 года и 5 января 2019 года на рабочие дни 31 декабря 2018 года и 2 января 2019 года соответственно.

Таким образом, кыргызстанцы дополнительно будут отдыхать 30 апреля, 3 сентября, 9 ноября, с 31 декабря 2018 года по 2 января 2019-го.

Рабочими днями объявлены 3 марта, 28 апреля, 7 мая, 3 ноября, 29 декабря 2018-го и 5 января 2019 года.
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