Перенос учебного года на 10 сентября. Итоги опроса

Министерство образования и науки КР запустило соцопрос среди родителей, учителей и школьников по вопросу переноса начала учебного года на 10 сентября.

Инициировали вопрос, напомним, депутаты Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан».

ИА «24.kg» также предложило своим читателям обсудить эту тему. Более половины проголосовавших выступили против данной идеи, считая, что дети и так стали меньше учиться.

Однако нашлись и те, кто поддерживает инициативу. «Пусть дети лучше работают, деньги в дом приносят», — ответили 29 процентов проголосовавших.