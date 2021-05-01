День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай

Восьмичасовым рабочим днем мы обязаны американским трудягам, которые устроили 1 мая 1886 года забастовку, отстаивая права на заслуженный отдых. Забастовка закончилась кровопролитным столкновением с полицией.

Долгое время Первомай был символом революции, непримиримой классовой борьбы, имел политическую окраску. Впервые День международной солидарности трудящихся отметили в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции.

Под лозунгом «Мир! Труд! Май!»

Сейчас праздник отмечают в 142 странах. В Советский Союз 1 Мая пришло в 1917 году. День солидарности трудящихся в Кыргызстане признали в 1919-м.

Первомайские демонстрации стали традицией для советских граждан. В 1928 году по постановлению ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР 1 и 2 мая стали выходными днями.

Маевки появились еще в дореволюционное время. 1 мая рабочие собирались за городом, обсуждали насущные проблемы. Царская полиция запрещала их. Собрания превратились в пикники. Выбраться на природу позволяли и официальные выходные.

Еще одной классической чертой празднования Первомая стало ежегодное проведение парадов физкультурников.

В годы Великой Отечественной войны парады и шествия в честь 1 Мая не проводились.

1 мая 1990 года официальная первомайская демонстрация состоялась в Советском Союзе в последний раз. Во время нее на Красную площадь в Москве вошла альтернативная колонна с антикоммунистическими и антисоветскими лозунгами. Президент СССР Михаил Горбачев и другие руководители страны покинули трибуну Мавзолея В.И.Ленина, телетрансляция прекратилась, а военный парад не состоялся.

Праздник труда

Традиция отмечать 1 Мая сохранилась и после развала Советского Союза. В России и Таджикистане это Праздник весны и труда, в Беларуси, Кыргызстане, Китае, Пакистане и Шри-Ланке отмечают День труда, в Казахстане — День единства народа. Празднование Дня труда отменили с 1996 года. Лишь Украина сохранила прежнее название и празднует День международной солидарности трудящихся.

В США День труда отмечают в первый понедельник сентября, а в Японии — День благодарности труду — 23 ноября.

В ноябре 2016 года парламент Таджикистана исключил 1 Мая из списка выходных праздничных дней. Не отмечают Первомай и в Узбекистане. Республика в этот день чествует фонтаны.

Первомайские традиции со всего мира

В этот праздник чествуют не только трудящихся, но и наступление последнего месяца весны, который символизирует расцвет всего живого и приближение лета.

Европейские страны в ночь на 1 мая отмечают Вальпургиевую ночь — праздник весны, восходящий к дохристианским традициям. Название происходит от имени христианской святой Вальбурги, чей день отмечается 1 мая.

В Испании День труда, или Зеленый Сантьяго, считается праздником влюбленных и цветов. В Голландии в последнюю неделю апреля и первую неделю мая проходит Фестиваль тюльпанов.

Французы первыми заговорили о своих правах, и 1 мая 1833 года правительство Французской Республики выпустило постановление о правах трудящихся. Массовые демонстрации проходят во Франции до сих пор.

Шведы традиционно отмечают 1 мая День весны и весеннего сева. Праздник долгое время был вполне домашним и уютным. Люди собирались в парках или пригородных лесах, пели песни, водили хороводы, плели венки и прыгали через костры. После окончания Второй мировой войны, когда к власти в стране пришли социалисты, Первомай получил статус Дня защиты прав трудящихся.

Американцы отмечают 1 Мая ударным трудом, а англичане отдыхают. У них этот праздник отмечается с 1977 года.

В Турции Первомай пытались запретить после военного переворота в 1980 году. Однако профсоюзы продолжали выходить на демонстрации. Самым трагичным было 1 мая 1997 года. В Стамбуле на манифестацию вышли 500 тысяч человек. В результате стрельбы и беспорядков на площади Таксим погибли 36 человек и около 130 получили ранения. Турецкие власти сделали 1 Мая официальным праздником.

Скандинавские страны называют 1 Мая Днем кукушки. Некоторые народные приметы также связаны с птицей. Считается, что с 1 мая кукушка начинает куковать в лесу, и наступала пора сеять лен. Если кукушка летает по деревне и кричит — ждать пожара или наводнения.