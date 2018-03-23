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Общество

Концерт, флешмоб. Чем удивят пассажиров поезда Ташкент — Бишкек — Балыкчи

Мэр Балыкчи Алмаз Мамбетов рассказал ИА «24.kg», чем будут удивлять пассажиров поезда Ташкент — Бишкек — Балыкчи.

По словам градоначальника, первый рейс из Узбекистана выехал накануне, 22 марта. Сегодня он прибудет в Бишкек, где простоит около часа и направится в Балыкчи, куда прибудет в 23.00.

«В составе узбекской делегации около 80 человек, это действующие работники узбекских железных дорог, ветераны ж/д и представители молодежного крыла. Это ознакомительная поездка, в 5.00 члены делегации уже уедут обратно», — сказал Алмаз Мамбетов.

«Гостей встретим на станции «Балыкчи». Провезем на автобусах по городу, на пляж, на пирс. Запланированы концертная программа, торжественный ужин, на пирсе молодежь готовит флешмоб», — добавил мэр.

Ранее в «Кыргыз темир жолу» сообщили, что поезд будет курсировать один раз в неделю составом Узбекской железной дороги. В четверг он будет отправляться из Ташкента, а в субботу — в обратный путь из Балыкчи. В составе семь купейных вагонов, три плацкартных и вагон-ресторан.
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