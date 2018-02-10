С 22 марта возобновится железнодорожный рейс Ташкент — Балыкчи. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Кыргыз темир жолу».

Отмечено, что поезд будет курсировать один раз в неделю составом Узбекской железной дороги. В четверг он будет выезжать из Ташкента, а в субботу отправляться из Балыкчи в обратный путь. В составе семь купейных, три плацкартных вагона и вагон-ресторан.

Кроме того, в 2018 году на перевозки всех грузов, следующих транзитом через Узбекистан в южные регионы Кыргызстана и обратно, Узбекская железная дорога предоставила скидки в 20 процентов. Если грузоперевозка по данному маршруту составит 300 тысяч тонн, последующие грузы будут перевозить с 30-процентной скидкой.