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Общество

Поезд Ташкент — Балыкчи начнет курсировать уже в марте

С 22 марта возобновится железнодорожный рейс Ташкент — Балыкчи. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Кыргыз темир жолу».

Отмечено, что поезд будет курсировать один раз в неделю составом Узбекской железной дороги. В четверг он будет выезжать из Ташкента, а в субботу отправляться из Балыкчи в обратный путь. В составе семь купейных, три плацкартных вагона и вагон-ресторан.

Кроме того, в 2018 году на перевозки всех грузов, следующих транзитом через Узбекистан в южные регионы Кыргызстана и обратно, Узбекская железная дорога предоставила скидки в 20 процентов. Если грузоперевозка по данному маршруту составит 300 тысяч тонн, последующие грузы будут перевозить с 30-процентной скидкой.
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