Юрист рассказал, кто подставил таксиста, обвиняемого в торговле наркотиками

Юрист Канат Хасанов рассказал на пресс-конференции в ИА «24.kg», кто подставил его подзащитного — таксиста Данияра Осмонкулова.

По его словам, Данияр Осмонкулов был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении некоего Рауфа Гасанова. Последний был постоянным клиентом Осмонкулова, и он же подозревается в наркоторговле.

«Гасанов исчез. А мой подзащитный арестован. Он рассказал, что вот эту синюю бочку, где сначала нашли героин, который потом непонятно куда исчез, его попросил отвезти Гасанов. Данияр утверждает, что понятия не имел, что там, он ее даже не открывал. Его задержали, как только он отъехал от гаража», — сказал Канат Хасанов.

Он добавил, что не понимает, почему оперативники Аламудунского РОВД не предпринимают никаких действий по розыску и задержанию Рауфа Гасанова.

«По нашим данным, он спокойно разгуливает по Кара-Балте. Более того, я до сих пор не могу добиться, что стало с бочкой, в которой были обнаружены наркотики при задержании моего подзащитного. Мне отказали уже несколько раз в удовлетворении запроса, причем безосновательно», — добавил Канат Хасанов.

Мать Даняира Осмонкулова Разыкан рассказала, что когда ее сына арестовали, к ней приходил следователь Аламудунского РОВД Мединов и требовал $800. Он сказал, что пока не будет пойман Рауф Гасанов, Данияр Осмонкулов будет сидеть.