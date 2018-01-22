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Общество

Мать таксиста, подозреваемого в наркоторговле, просит защиты у президента

Мать таксиста Данияра Осмонкулова, Разыкан Осмонкулова, обратилась за защитой к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову. Ее сына подозревают в наркоторговле. Об этом она и адвокат Канат Хасанов заявили на пресс-конференции в ИА «24.kg».

По словам юриста, дело возбуждено в 2016 году сотрудниками Аламудунского РОВД. При задержании Данияра Осмонкулова и обыске в его машине нашли бочку синего цвета, в которой находились пять пакетов с  героином. Следователь отправил содержимое на экспертизу. 

По словам Каната Хасанова, в течение 32 дней расследование завершается, и дело направляется в Свердловский районный суд. Данияр Осмонкулов вину не признает. Дело направили на доследование. Адвокат требует провести повторную экспертизу содержимого пакетов, что были найдены в бочке подозреваемого.  Юрист уточняет, что результаты экспертизы разнятся. В первый раз был чистейший героин, при проведении второго исследования выясняется, что в бочке находилась какая-то непригодная для употребления смесь, но не героин. 

Канат Хасанов утверждает, что дело сфальсифицировано, состава преступления нет, а сами вещественные доказательства не убедительны. 
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