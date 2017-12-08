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Общество

Огни на главной елке Кыргызстана зажгут 15 декабря

Огни на главной елке страны на площади Ала-Тоо зажгут 15 декабря. Церемония начнется в 19.00.  Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Как сообщается, высота елки составляет 25 метров, ее украсят около тысячи игрушек и около 40 тысяч светодиодных светильников. На данном этапе произведен монтаж конструкции, и сейчас идет работа по закреплению 2 тысяч 400 хвойных веток.

Фото мэрии Бишкека. Установка главной елки страны
Также столичный муниципалитет оформляет площадь Ала-Тоо и центральные улицы города. 

Всего же в Бишкеке установят 15 елок. Самые большие будут у здания Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова  (18 метров) и на площади Победы (10 метров).
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