Похищенную в Бишкеке девушку нашли

Похищенную в 7-м микрорайоне Бишкека девушку нашли. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

Уточняется, что в настоящий момент она дает показания в Октябрьском РУВД. «Девушку нашли сегодня. Все подробности сообщим позже», — пообещали в ведомстве.

Напомним, 11 декабря очевидцы сообщили, что несколько парней затащили девушку в машину и увезли в неизвестном направлении. Милиция искала белый «Степвагон» с госномером В7592. Удалось установить адрес владельца авто, но там девушки не оказалось, поиски продолжили.