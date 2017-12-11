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Происшествия

В Бишкеке украли девушку. Установлен адрес владельца машины «Степвагон»

ГУВД Бишкека установило адрес владельца машины «Степвагон», в которую сегодня якобы насильно посадили девушку. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

По их словам, сейчас милиция ищет владельца авто. «Информация, что нашли машину, недействительна. Пока ищем, проверяем адрес хозяина машины», — сообщили в ГУВД.

Напомним, сегодня очевидцы сообщили, что в 7-м микрорайоне Бишкека несколько парней затащили девушку в машину и увезли в неизвестном направлении. Милиция ищет белый «Степвагон» с госномером В7592.

 
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