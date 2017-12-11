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Происшествия

В Бишкеке украли девушку. Белый «Степвагон» еще не нашли

Белый «Степвагон», в который сегодня якобы насильно посадили девушку, еще не нашли. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По их данным, сотрудники милиции ездили по нескольким предполагаемым адресам. Однако пока это результатов не дало. Мероприятия по поиску как самого автомобиля, так и его владельца продолжаются.

«Как только будут известны какие-либо данные, мы сразу сообщим общественности», — заверили в ГУВД.

Напомним, сегодня очевидцы сообщили, что в 7-м микрорайоне Бишкека несколько парней затащили девушку в машину и увезли в неизвестном направлении. Милиция ищет белый «Степвагон» с госномером В7592.
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