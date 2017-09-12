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Власть

Уволилась статс-секретарь Министерства экономики Кыргызстана

Уволилась статс-секретарь Министерства экономики Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, накануне на аппаратном совещании министр Артем Новиков сообщил об освобождении от занимаемой должности, согласно поданному заявлению, статс-секретаря Айдай Курмановой. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Сапар Исаков.

Артем Новиков попросил Айдай Курманову «далеко не отходить от Министерства экономики, чтобы можно было привлекать в каких-то вопросах для дальнейшего продвижения инициатив».

Айдай Курманова проработала с 2013 года.

 
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