Уволилась статс-секретарь Министерства экономики Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, накануне на аппаратном совещании министр Артем Новиков сообщил об освобождении от занимаемой должности, согласно поданному заявлению, статс-секретаря Айдай Курмановой. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Сапар Исаков.

Артем Новиков попросил Айдай Курманову «далеко не отходить от Министерства экономики, чтобы можно было привлекать в каких-то вопросах для дальнейшего продвижения инициатив».

Айдай Курманова проработала с 2013 года.