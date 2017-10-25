Даира Кенекеева назначили вице-премьер-министром Кыргызстана

Даир Кенекеев назначен вице-премьер-министром Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Уточняется, что 25 октября в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции КР президент Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.

Даир Кенекеев окончил Новосибирский аграрный колледж (факультет зооинженерии), затем — с отличием — Высшую школу дипломатии и международного права Международного университета Кыргызстана и факультет экономики и бизнеса Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры по специальности «Оценка и управление имуществом».

Даир Кенекеев занял пост вице-премьера вместо Дуйшенбека Зилалиева, отвечающего за реальный сектор. Последний будет вице-премьером, отвечающим за вопросы безопасности вместо трагически погибшего Темира Джумакадырова.