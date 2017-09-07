Передумали. Штрафовать за езду на праворульных машинах намерены уже с 2018-го

Штрафы за использование праворульных машин в коммерческих целях (для перевозки пассажиров, багажа и грузов), отложенные до 2020 года, предлагают ввести уже с 1 января 2018-го. Поправки в Закон «Об автомобильном транспорте» и Кодекс об административной ответственности вынесли на общественное обсуждение.

Законопроект разработан для ужесточения ответственности за нарушения правил дорожного движения.

К примеру, повышается штраф за нарушение водителями и пассажирами правил пользования ремнем безопасности или мотошлемом — с трех расчетных показателей до пяти (с 300 до 500 сомов).

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Штраф за тонировку повышается с 20 до 30 расчетных показателей (с 2 тысяч до 3 тысяч сомов).

В разы повышают штрафы за превышение скорости. В зависимости от величины ее превышения штраф предлагается установить в размере от 700 до 8 тысяч сомов. Ужесточается наказание и за проезд на запрещающий сигнал светофора, а также игнорирование стоп-линии.

За нарушение водителями правил перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов штраф повышают с 10 до 20 расчетных показателей (с 1 тысячи до 2 тысяч сомов).

Использование праворульных автомобилей в коммерческих целях влечет наложение штрафа в 20 расчетных показателей (2 тысячи сомов). Если правонарушение совершено повторно в течение года, налагается штраф в размере 30 расчетных показателей (3 тысячи сомов) или лишают права управления транспортом на шесть месяцев.

Ранее вице-премьер Темир Джумакадыров заявлял, что правительство резко ужесточит наказание за нарушение правил дорожного движения.