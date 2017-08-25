Школу, признанную не пригодной для учебы, начали ремонтировать в Бишкеке

Школу №25, признанную не пригодной для учебы, начали ремонтировать в Бишкеке. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил депутат Исхак Масалиев.

По его словам, еще в бытность мэра Исы Омуркулова в 2014 году школу признали аварийной. «Было соответствующее заключение. А в этом году ее начали ремонтировать. А если завтра она обрушится, что будет?» — задался вопросами Исхак Масалиев.

Он отметил, что должна быть гарантия безопасности.

Ранее сообщалось, что школа №25 заработает в новом 2017/2018 учебном году.