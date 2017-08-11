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Общество

Новые школы в Бишкеке строят, а переполненность на том же уровне

Школы в Бишкеке переполнены в 2,5 раза, несмотря на строительство новых зданий. Об этом ИА «24.kg» сообщила начальник столичного управления образования Сауле Мейрманова.

По ее словам, это связано со стабильной рождаемостью и высоким уровнем миграции. «Население города растет с каждым годом. Люди из регионов приезжают, чтобы дать детям хорошее образование. А мы обязаны посадить всех детишек за парты, никому не отказываем», — сказала Сауле Мейрманова.

При проектной мощности в 75 тысяч ученических мест фактически обучаются 137 тысяч школьников, а детсады вместо 14 тысяч посещают 31 тысяча детей.

В новом 2017/2018 учебном году в столичных школах ожидают около 18 тысяч первоклассников.

Всего по Бишкеку откроется 95 школ, запустят четыре новых здания (школы № 25, в «Ак-Ордо» и «Калыс-Ордо», а также в «Джале»).
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