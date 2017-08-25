Защищавшие Душанбинку активисты проиграли суд

Активисты, защищавшие улицу Токтоналиева (бывшая Душанбинская), проиграли суд. Решение об отказе в удовлетворении искового заявления вынесено накануне, 24 августа.

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«Судья быстро зачитала решение. Оно было очень коротким и четким: признать действия мэрии законными, никаких нарушений в их действиях нет», - рассказалив инициативной группе.

Жильцы не исключили, что будут обжаловать решение суда, отметив, что «пока думают над дальнейшими действиями».

Напомним, жители Душанбинки подали исковое заявление в Межрайонный суд об обжаловании действий мэрии по реконструкции улицы. Ранее сообщалось, что вырублено 143 дерева. Причинен экологический ущерб на сумму более 700 тысяч сомов.

Напомним, что в Жогорку Кенеше создали рабочую группу по изучению законности массовой вырубки деревьев в Бишкеке. В сентябре депутаты вернутся к этому вопросу. Если выявят нарушения, материалы передадут в правоохранительные органы.