Вот он, розовый слоненок. Появился в ЮАР

В ЮАР появился слоненок необычной окраски. Об этом сообщает UPI.

На кадрах, снятых в национальном парке Крюгера, в водоеме вместе с другими слонами купается розовый детеныш.

Автор ролика отмечает, что африканские слоны-альбиносы встречаются очень редко. Кроме того, зачастую их шкура покрыта грязью, которая защищает от солнечных лучей. Из-за этого альбиносов особенно трудно заметить. Их фотографировали менее пяти раз и впервые сняли на видео.

Очень часто в дикой природе сородичи отвергают детенышей-альбиносов, но этому слоненку повезло – его ровесники не прочь с ним поиграть, а взрослые слоны опекают его так же, как других.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.