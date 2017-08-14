20:47
+25
USD 69.15
EUR 81.29
RUB 1.15
Общество

Вот он, розовый слоненок. Появился в ЮАР

В ЮАР появился слоненок необычной окраски. Об этом сообщает UPI.

На кадрах, снятых в национальном парке Крюгера, в водоеме вместе с другими слонами купается розовый детеныш.

Автор ролика отмечает, что африканские слоны-альбиносы встречаются очень редко. Кроме того, зачастую их шкура покрыта грязью, которая защищает от солнечных лучей. Из-за этого альбиносов особенно трудно заметить. Их фотографировали менее пяти раз и впервые сняли на видео.

Очень часто в дикой природе сородичи отвергают детенышей-альбиносов, но этому слоненку повезло – его ровесники не прочь с ним поиграть, а взрослые слоны опекают его так же, как других.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.
Ссылка:
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
Суд Жапарова. Странное видео предоставил суду прокурор
В Саудовской Аравии проверяют видео с женщиной в юбке
Матери детей с инвалидностью сняли ролик, чтобы привлечь внимание к их проблеме
Завораживает! Вышел трейлер фильма «Пробуждение» Тома Лоу о планете Земля
Гибель известного австралийского бизнесмена случайно сняли на видео
«Агент 024»: На Иссык-Куле наблюдалось одно из редких явлений — солнечное гало
Установлена личность «писающего милиционера»
Суд Текебаева. В зале заседаний будет демонтирована даже служебная видеокамера
В августе в Кыргызстане пройдет форум по сохранению снежного барса
Полет вдоль поверхности Сатурна. Видео NASA
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
В&nbsp;Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у&nbsp;граждан В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Чиновник в&nbsp;соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от&nbsp;Кыргызстана Чиновник в соцсети призывал убить участницу конкурса красоты от Кыргызстана
Бизнес
&laquo;Безлимитный&nbsp;4G&raquo; от&nbsp;MegaCom: живи на&nbsp;максимальной скорости! «Безлимитный 4G» от MegaCom: живи на максимальной скорости!
Более 20&nbsp;литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа
MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и&nbsp;подарками MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и подарками