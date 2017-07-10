Убийство Камилы Дуйшебаевой. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов

10 марта 2014 года при загадочных обстоятельствах была убита 19-летняя Камила Дуйшебаева. Ее тело нашли на кладбище в селе Байтик неделю спустя. Девушка была задушена собственным шарфом. Версию о самоубийстве оперативники отбросили сразу.

Это дело стало резонансным, так как в СМИ назывались очень громкие имена.

За три прошедших года сменилось четыре министра внутренних дел. Все они брали расследование под личный контроль и обещали, что убийца будет найден. Но уголовное дело не раскрыто до сих пор.

На профессиональном сленге это называется висяком. И вдруг...

На днях МВД сообщило: в расследовании убийства Дуйшебаевой наметился сдвиг. Объявлен в розыск гражданин Калыбек Эльтуйбасов. Ему спустя три года инкриминируют воспрепятствование производству следствия.

В МВД заявили: в середине марта 2014 года Эльтуйбасов и владелец сауны, где 10 марта (в день исчезновения Камилы) он отдыхал с друзьями, стерли записи с видеокамер, что помешало расследованию. Почему это выяснилось только сейчас, в МВД не объяснили. Но по данному факту 29 июня 2017 года ГСУ МВД возбудило уголовное дело.

«В конце июня 2017 года Калыбеку Эльтуйбасову (Салянову), 1962 года рождения, заочно предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По имеющимся данным, он выехал за пределы Кыргызстана. Он объявлен в розыск», — сообщила пресс-служба ведомства.

СМИ со ссылкой на МВД сообщили, что Калыбек Эльтуйбасов сбежал из страны.

Адвокаты опровергают побег своего подзащитного.

На их ходатайство от 4 января 2017 года МВД прислало ответ:

«Сообщаем, что Государственной пограничной службой КР ограничений на въезд и выезд через границу КР на имя гражданина Калыбека Эльтуйбасова выставлено не было». Следователь Рахматов

То есть Эльтуйбасов на вполне законных основаниях выезжал из Кыргызстана, возвращался, и снова выезжал.

Почему же теперь в милиции подчеркивают, что свидетель сбежал?

Его адвокат Улан Джумаков утверждает, что подзащитный не имеет к убийству девушки никакого отношения, а уголовному преследованию подвергся исключительно потому, что его связывают родственные узы с опальным ныне депутатом парламента Аидой Саляновой.

«Против Аиды Саляновой организована массированная атака. Все структуры подключены. Даже ее законопроекты отодвигаются. А теперь запугивают Эльтуйбасова? Зачем? С какой целью? Он никуда не сбегал, подписку о невыезде с него не брали. Он проходит свидетелем наравне с другими 400 людьми. Он не скрывался. Он ходил, давал показания», — сказал Улан Джумаков.

Он убежден, что МВД с какой-то определенной целью искажает информацию по этому резонансному делу.

«На первой стадии расследования уже было доказано, что мой подзащитный не был последним, кто видел Камилу Дуйшебаеву перед ее смертью», — напомнил Улан Джумаков.

Адвокат понимает своего клиента, решившего покинуть страну. «Когда вас обвиняют в страшном преступлении и всячески демонстрируют полное отсутствие желания искать истину, то как бы поступили вы? Да, Калыбек Салянов покинул Кыргызстан. Но его вынудили это сделать», — сказал Улан Джумаков. По его словам, Эльтуйбасов готов вернуться в любую минуту и, если нужно, ответить на вопросы следователей столько раз, сколько потребуется. Но у него и его семьи большие сомнения в проведении объективного расследования. И у самого юриста тоже.

Сам Калыбек Салянов, позже поменявший фамилию на Эльтуйбасов, в 2014 году подчеркивал журналистам, что на допросы ходил по первому требованию следователя.

Он не скрывал, что действительно встречался с Камилой Дуйшебаевой. Но не 10 марта, а 9-го.

Из показаний свидетеля Калыбека Салянова следствию: «Вечером 9 марта я с друзьями был в бане. Примерно в 10 часов ночи мне позвонила Камила, сказала: «Калыбек байке, мы задолжали в кафе. Не могли бы вы одолжить тысячу сомов?» Я сказал, что не могу, сижу с ребятами. Но она настойчиво продолжала звонить — 7-8 раз. Я не смог отказать и поехал в кафе вместе с другом, экс-губернатором Нарынской области. После того как мы расплатились, девушки попросили их подвезти. Мы довезли ее подругу до дома, после чего Камила попросила оставить ее возле кафе «40×40». Оставив ее там, мы с другом поехали домой. Дома я встречал своего друга, пришли также герои 7 апреля, а 10 марта мы с Осунбеком Жамансариевым уехали в Джумгал. В тот день нас не было в Бишкеке, этому есть доказательства и показания свидетелей, что было уточнено следствием».

А вот что говорил журналистам в декабре 2014-го отец убитой девушки Эшмамбет Дуйшебаев: «Мне показали показания свидетелей. Среди них друзья моей дочери, родственники, знакомые и сокурсники. Также среди тех, кто давал показания, был и родственник генерального прокурора Аиды Саляновой Калыбек Салянов, а также бывший адвокат объединения «Мекен шейиттери» Осунбек Жамансариев. По-моему, они являются друзьями. Их допрашивали, потому что моя дочь была с ними знакома. Калыбек, оказывается, ее подвозил 9 марта...»

То есть следователь показывает родственнику погибшей материалы из уголовного дела, где явствует: Салянов видел Камилу Дуйшебаеву 9 марта.

Почему сейчас следствие настойчиво пытается убедить общественность, что Салянов с друзьями и Камила с подругами виделись еще раз — 10 марта в сауне?

Есть еще один свидетель. Теперь понятно, что этот свидетель очень важный — администратор сауны Дильнура Назаркулова. Но она, как информировала газета «Вечерний Бишкек», исчезла. Газета ссылается на свои источники в МВД.

Именно Дильнура Назаркулова, как написала «Вечерка», рассказала, что вечером 10 марта 2014 года Салянов и Жамансариев приехали в сауну с двумя девушками. А когда информация об исчезновении Камилы появилась на ТВ, она узнала ее на фотографии и рассказала следователям, что именно Камилу с подругой видела 10 марта в бане.

Но сам Жамансариев полностью опровергает заявление Назаркуловой. «Я не знаю, кому и зачем понадобилось изменять ее слова, но в 2014 году была проведена очная ставка между мной, Саляновым, Назаркуловой и двумя девушками, которые были с нами тогда в тот злополучный день. Это Клара и Мээрим. Назаркулова признала их. Да они и сами это подтвердили. Камилы тогда с нами не было», — сказал Осунбек Жамансариев.

О неких источниках в своем ведомстве, поделившихся тайной следствия с «Вечеркой», в МВД ничего не знают.

Заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров в интервью «Азаттыку» сослался на следственные материалы. Однако он не опроверг, но и не подтвердил информацию «Вечернего Бишкека».

Я не знаю, откуда издание взяло информацию. Потому что мы никому и никогда такую информацию не давали. Кроме следователя никто не имеет права давать информацию. Данияр Абдыкаров

Почему источник газеты не сообщил о другой очень важной информации в деле об убийстве девушки? Три года журналистам подчеркивали, что Камила Дуйшебаева была задушена, но на ее теле нет следов избиения.

Но следы избиения есть. И это зафиксировано в материалах дела.

У Камилы Дуйшебаевой сломан нос, разбита губа и в лобной части справа след от удара тупым предметом. Почему эти важные детали скрывали и скрывают?

Почему источники в следствии не информируют о том, что эксперты не смогли установить точную дату смерти девушки?

«Потому что в МВД делятся тем, что выгодно на данном этапе различных процессов, в том числе околополитических, происходящих в обществе», — уверен адвокат Улан Джумаков.

Возможно, на эти вопросы будут ответы, но позже. Как и еще на один вполне логичный вопрос.

Камила Дуйшебаева вышла из дома 10 марта 2014 года. Ее тело обнаружили 16 марта на окраине села Байтик.

Непонятно, почему следствие не пыталось и не пытается восстановить хронику этих шести дней — где все это время была Камила, с кем, что она делала, почему не возвращалась домой.

Убийство девушки по-прежнему остается тайной. Но это преступление стало разменной монетой в чужой игре. Кому это выгодно? И на этот вопрос рано или поздно ответ будет найден...