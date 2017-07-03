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Общество

В расследовании убийства Камилы Дуйшебаевой наметился сдвиг

В расследовании убийства студентки Камилы Дуйшебаевой, совершенного в 2014 году, наметился определенный сдвиг. Объявлен в розыск гражданин Калыбек Эльтуйбасов, ранее воспрепятствовавший производству следствия. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в середине марта 2014 года гражданин Калыбек Эльтуйбасов и владелец сауны А.Н., заведомо зная о действиях сотрудников милиции по изъятию записей камер видеонаблюдения в сауне, приняли меры по удалению записей за 10 марта, что помешало расследованию уголовного дела.

По данному факту 29 июня 2017 года ГСУ МВД было возбуждено уголовное дело по статье 318 ч. 1 (воспрепятствование производству следствия) УК КР.

«В конце июня 2017 года Калыбеку Эльтуйбасову (Сальянову), 1962 года рождения, заочно предъявлено обвинение и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По имеющимся данным, он выехал за пределы Кыргызстана. Объявлен в розыск», — сообщила пресс-служба ведомства.
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