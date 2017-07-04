Обвинение дяди депутата парламента Аиды Саляновой в убийстве девушки — это политическая атака против оппонента. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» заявил адвокат объявленного в розыск Калыбека Эльтубасова Улан Джумаков.

По его словам, Калыбек Эльтубасов (Салянов) никогда не сбегал из Кыргызстана и не препятствовал следствию по делу об убийстве Камилы Душебаевой.

Улан Джумаков считает, что уголовное дело с недавних пор политизируется и только из-за того, что в нем фигурировал в качестве свидетеля родственник ныне опального политика Аиды Саляновой.

«Против Аиды Саляновой организована массированная атака. Все структуры подключены. Даже ее законопроекты отодвигаются. А теперь запугивают Эльтубасова? Зачем? С какой целью? Он никуда не сбегал, подписки о невыезде с него не брали. Он проходит свидетелем наравне с 400 другими людьми. Он не скрывался. Он ходил, давал показания», — сказал адвокат.

По его мнению, МВД с какой-то целью искажает информацию по этому резонансному делу, даже дату смерти Камилы Дуйшебаевой, даже список свидетелей, которые видели ее непосредственно перед гибелью.

«На первой стадии расследования доказано уже, что мой подзащитный не был последним, кто видел Камилу Дуйшебаеву перед ее смертью», — отметил Улан Джумаков.

Он возмущен тем, что МВД распространило информацию (пресс-релиз) о том, что якобы Калыбек Эльтубасов стер записи с видеокамеры в сауне.

«Это что за глупость? Что за информация такая, и откуда она взялась» — добавил Улан Джумаков.

Адвокат дяди Аиды Саляновой призывает следователей профессионально исполнять свою работу, а не заниматься политикой на деле об убийстве, которое они не могут раскрыть уже три года.

«Уцепились за Эльтубасова, потому что он родственник Саляновой, и дают СМИ недостоверные сведения», — сказал Улан Джумаков.

Камила Дуйшебаева ушла из дома 10 марта 2014 и не вернулась. Спустя неделю ее нашли убитой на клалбище в селе Байтик. Девушка была задушена собственным шарфом. В разное время разные министры внутренних дел обещали раскрыть дело, беря его под личный контроль. Однако за три года раследование зашло в тупик.

Юристов смущает поспешность возобновленного расследования дела, которое три года было «висяком», и обнародование имени подозреваемого в совершении убийства пресс-службой МВД.