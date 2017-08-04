Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2

В Бишкеке начался судебный процесс по уголовному делу в отношении лидера партии «Ата Мекен» — депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова. Их обвиняют в коррупции.

ИА «24.kg» представляет предысторию и хронику судебного процесса. Информация обновляется.

4 августа. Допрос подсудимого Омурбека Текебаева

11.55. Подсудимый Омурбек Текебаев полностью опровергает показания Леонида Маевского. По его словам, он никогда не вел с Маевским разговоров о продаже активов MegaCom и в 2010 году не курировал вопросы экономики и объекты, подлежащие национализации.

11.32. В суде произошла очередная словесная перепалка. На этот раз поругались адвокат Омурбека Текебаева Чинара Джакупбекова и судья Айбек Эрнис уулу.

11.06. Омурбек Текебаев утверждает, что вход в Дом правительства в 2010 году охраняли автоматчики, поэтому один из свидетелей – Алексей Модин – не мог беспрепятственно попасть в Дом правительства и в кабинет члена Временного правительства.

10.41. Подсудимый Омурбек Текебаев рассказал, что делал 13 мая 2010 года, когда, по утверждению свидетелей Леонида Маевского и Алексея Модина, он встречался с ними по поводу продажи MеgaCom.

10.11. В суде продолжается допрос подсудимых. Адвокаты попросили разрешить видеосъемку допроса депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева. Однако судья Айбек Эрнис уулу отказал.

3 августа. Договорились до погоды и психиатра

18.21. Во время допроса подсудимый депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев рассказал, зачем встречался он по рекомендации Дуйшенкула Чотонова с Леонидом Маевским 24 августа 2010 года.

17.48. В суде начали допрос обвиняемых. Адвокат Чинара Джакупбекова просит Текебаева разъяснить, какую именно отрасль он курировал во временном правительстве, являясь заместителем главы ВП, и мог ли он давать указания другим временным министрам.

Адвокаты заявили 19 ходатайство об отводе судьи. Как и раньше, в его удовлетворении отказано.

15.24. Адвокаты ходатайствуют о прекращении уголовного дела. По словам юристов, следствием не установлен курьер, который якобы доставил из Москвы в Бишкек Текебаеву и Чотонову $700 тысяч. Следовательно, нет события преступления, и дело надо прекращать.

14.58. Суд просят приобщить к делу метеопрогноз за 13 мая 2010-го. Тогда в Бишкеке стояла холодная погода: +18 градусов в дневное время. «А в «Супаре», что за городом, температура и вовсе едва достигала 10-12 градусов. Маевский же с Модиным утверждают, что тогда было жарко, и мы сидели на открытой площадке», — пояснил Омурбек Текебаев.

Страсти накаляются. В суде поругались прокурор, адвокат и судья. Причиной стало очередное ходатайство защитников подсудимых.

11.26. Суд отказал адвокатам в очередном ходатайстве. В частности, о законности возбуждения уголовного дела в отношении подсудимых генеральным прокурором и направлении соответствующего заявления в Конституционную палату.

10.51. Адвокаты ходатайствуют о допросе дополнительных свидетелей. В частности, сотрудников Фонда по управлению госимуществом. Судья по традиции ходатайство отклонил.

10.53. Адвокаты провели эксперимент и нашли в «Белом доме» кабинет, который Омурбек Текебаев занимал в 2010 году. Диск с видеозаписью суд принял к рассмотрению.

2 августа. Так встречались или нет?

18.13. Адвокаты заявили отвод судье, он отказал в семнадцатый раз. По его словам, заявленный адвокатами отвод необоснован.

17.26. Адвокаты заявили о необходимости провести закрытое заседание суда, чтобы разобраться со схемой кабинетов Дома правительства и тем, кто их занимал в 2010 году. Судья отметил, что не имеет доступа к секретным документам, и отклонил ходатайство.

16.58. Адвокаты подсудимых просили вызвать в суд в качестве свидетеля премьер-министра и кандидата в президенты от СДПК Сооронбая Жээнбекова. Ходатайство отклонили.

16.28. В суде показали видео с опознания бывшим нардепом Омурбеком Абдырахмановым ключевого свидетеля обвинения — российского бизнесмена Алексея Модина. Абдырахманов сказал, что узнал его по короткой — практически под «ноль» — стрижке.

Читайте по теме Экзамен для Текебаева. Уполномоченные представители повторно обратились в ЦИК 15.28. Представленная в суде видеозапись заседания Конституционного совещания от 13 мая 2010 года опровергает еще один пункт показаний Леонида Маевского и Алексея Модина. По их словам, в это день Омурбек Текебаев встречался с ними в «Супаре» и требовал $1 миллион за активы MegaCom. На записи видно, что в это время обвиняемый выступает на заседании Конституционного совещания.

11.57. В суде продемонстрировали видеозапись допроса в ГКНБ российского бизнесмена Леонида Маевского. Вновь выявлены нестыковки в показаниях. Кроме того, секретарь Леонида Маевского Наталья Самсонкина не опознала Дуйшенкула Чотонова, который якобы посещал офис бизнесмена в Москве.

10.34. Алексей Модин опять путается в показаниях. Сегодня присутствующим показали видеофиксацию, где он указывал следователям на якобы кабинет Омурбека Текебаева, где они встречались в мае 2010 года. Но, как заявили в суде, на самом деле свидетель указал на служебное помещение Алмазбека Атамбаева, которое тот занимал в 2010 году.

1 августа. Нестыковки продолжаются

15.51. В суде выявились нестыковки в показаниях еще одного свидетеля - главы MegaCom Азата Базаркулова. В частности, появилась путаница в датах встреч с Текебаевым и Чотоновым, во время которых якобы шла о смене топ-менеджмента ЗАО «Альфа Телеком».

Читайте по теме Больше не протестуем. В Бишкеке суд временно ограничил акции протеста Адвокат подсудимых заявил ходатайство о вызове в суд специалиста-финансиста. В материалах дела есть документы о движении денег со счета Леонида Маевского, но там использованы банковские термины, которые защитники и обвиняемые не понимают. Судья отказал в удовлетворении ходатайства.

11.55. Леонид Маевский не связывался ни разу по телефону с мая по декабрь 2010 года ни с Омурбеком Текебаевым, ни с Дуйшенкулом Чотоновым. Сам свидетель утверждает, что созванивался и с Чотоновым и с Текебаевым, особенно часто после того, как те, по его словам, получили $1 миллион.

31 июля. Пробелы в показаниях свидетелей

17.10. В суде выяснили, в каком отеле проживал российский бизнесмен Леонид Маевский в 2010 году, когда приезжал в Кыргызстан. Как оказалось, с 27 по 30 сентября он останавливался в гостинице Golden Dragon, там же он проживал и 21-22 декабря.

15.18. Судья зачитал показания бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Абдырахманова, данные им во время следствия. Он не смог ответить на вопрос, от кого именно услышал, что российские бизнесмены Леонид Маевский и Алексей Модин заплатили Текебаеву и Чотонову в 2010 году $1 миллион за продвижение сделки по MegaCom.

11.12. Выявлены несоответствия в показаниях свидетеля обвинения Алексея Модина. Установлено, что его не было в Бишкеке ни 13 мая, ни 21 декабря 2010 года. Ранее в показаниях бизнесмен указывал именно эти даты якобы прибытия в Бишкек.

10.51. В суде продолжается исследование материалов. В результате выяснилось, что Леонид Маевский прилетел в Бишкек в августе 2010 года. Он пробыл в Кыргызстане три дня - с 22 по 25 августа. Сам же главный свидетель обвинения утверждал, что был в стране в сентябре 2010 года.

28 июля. И снова скандал

График судебных заседаний изменен

17.08 При исследовании материалов выяснилось, что следователи ГКНБ перепутали даты.

16.36 Текебаев полностью отрицает свою вину и утверждает, что с Леонидом Маевским встречался. Но речь о продаже активов MegaCom за $1 миллион на встрече не шла.

15.41 Подсудимые согласились пройти проверку на детекторе лжи.

Ранее в суде на предложение Леонида Маевского пройти проверку на детекторе лжи Омурбек Текебаев ответил отказом. Его адвокаты пояснили, что «принимать предложения от мошенника их клиент никогда не будет, потому что уважает себя».

14.32 Адвокат Чинара Джакупбекова заявила семнадцатый по счету отвод судье в связи с тем, что он удалил подсудимых и продолжает процесс без них. Айбек Эрнис уулу это ходатайство рассматривать не стал.

12.19 Обнаружилось, что в паспорте Маевского нет отметок о приезде в Кыргызстан. По свидетельству самого Маевского, он приезжал в Кыргызстан 13 мая 2010 года и в этот день встречался с Омурбеком Текебаевым и Дуйшенкулом Чотоновым, которые требовали от него $1 миллион за активы компании MegaCom.

11.30 Сегодня Омурбека Текебаева опять вывели из зала судебных заседаний. Под конвоем. Дуйшенкул Чотонов так же, как и вчера, в знак солидарности удалился с процесса.

11.07 По словам Чинары Джакупбековой, Эльмира Чоноева — негосударственный адвокат, ее ордер, который она представила суду, не оформлен должным образом и не имеет гербовой печати. Сам Омурбек Текебаев вчера также заявил, что отказывается от услуг дежурного адвоката Чоноевой.

10.04 В здании Первомайского райсуда Бишкека с утра нет электричества. Процесс, назначенный на 9.30, до сих пор не начался.

27 июля. Суд навязывает Текебаеву дежурного адвоката Чоноеву

Суд снова отложили

15.17 «Я даю вам шанс — через два часа я приведу того адвоката, которого сам предпочитаю. Если вы оставите Чоноеву, то я и Чотонов отказываемся участвовать в процессе. Мы не покинем камеры. Без нас проводите прения и оглашайте приговор», — сказал Омурбек Текебаев.





14.57 Подсудимые вернулись на заседание, но требование свое Текебаев не изменил. Он настаивает: у него есть свои адвокаты, но они болеют. Текебаев оставляет за собой право на время болезни юристов, подобрать защитников самому.

11.53 Адвокат адвокат Марат Эшперов заявил четырнадцатый по счету отвод судье Айбеку Эрнис уулу. Не удовлетворили.

11.14 Судебный процесс продолжается в отсутствие подсудимых.

Фото ИА «24.kg». Омурбека Текебаева конвой выводит из зала суда

10.26 Судья предложил Текебаеву дежурного адвоката Эльмиру Чоноеву, которая, по ее словам, за несколько часов досконально изучила все восемь томов дела. Но Текебаев отказался и потребовал отвода дежурного адвоката. В ответ Айбек Эрнис уулу распорядился вывести подсудимого Текебаева из зала за неподчинение суду. В знак солидарности от участия в процессе отказался и Чотонов. Подсудимых конвой вывел.

10.06 Представители защиты — Канат Хасанов, Чинара Джакупбекова, Искен Афиджанов находятся на больничном и сегодня не пришли на процесс. Вчера они тоже отсутствовали в суде.

26 июля. Самый быстрый процесс

12.01 Омурбек Текебаев отказался от государственного адвоката. Суд отложили.

10.15 На заседание не явились адвокаты подсудимых: они находятся на больничном. Судья Айбек Эрнис уулу заявил, что если в течение часа защитники не придут, то интересы Текебаева и Чотонова будут представлять дежурные адвокаты.

25 июля. Экзамен по госязыку для кандидата. При чем тут суд и ЦИК?

17.49 В ЦИК не могут отважиться принять решение в отношении кандидата в президенты Омурбека Текебаева, который должен завтра сдавать экзамен на знание госязыка. Члены Центральной избирательной комиссии срочно… заболели и разъехались!

17.19 Подсудимый Текебаев заявляет о прямом вмешательстве властей в судебный процесс.

16.29 Прозвучал двенадцатый отвод судье. Поводом для этого послужил отказ решить вопрос об участии кандидата в президенты Текебаева в сдаче экзамена на знание госязыка. Это ходатайство юристов суд отклонил.

16.25 В суде заявили, что в полномочия председательствующего не входит вопрос допуска Текебаева к экзамену по госязыку.

16.15 К участникам митинга вышел руководитель рабочей группы ЦИК Алмаз Асаналиев. Он признался: несмотря на то что он является главой профильной рабочей группы, принять решение самостоятельно не может.

15.27 У здания ЦИК собираются сторонники Омурбека Текебаева. Они организовали акцию протеста в связи с тем, что ни Центризбирком, ни суд не могут решить вопрос о сдаче экзамена на знание государственного языка кандидатом в президенты.

15.06 В суде все ожидают решения председательствующего Айбека Эрнис уулу по заявленному ранее ходатайству. «Я реальный кандидат в президенты страны, который может составить конкуренцию на предстоящих выборах», — заявил подсудимый Текебаев, обращаясь к судье.

14.58 Адвокаты Текебаева заявили ходатайство об обеспечении судом его избирательных прав. По мнению юриста Канатбека Азиза, ЦИК, не учитывая обстоятельства Текебаева как кандидата, нарушает его право баллотироваться.

08.46 Сдача языкового теста начинается завтра, 26 июля. Первым, кто обязан будет продемонстрировать уровень языковых знаний, в списке претендентов на президентский пост значится депутат парламента Омурбек Текебаев. Но как он будет сдавать тест, непонятно.

20 июля. Свидетелей защиты больше слушать не будут. Прокурорам надоело

17.39. Подсудимый Омурбек Текебаев обратил внимание судьи на противоречие в показаниях свидетеля обвинения — российского бизнесмена Алексея Модина. Также до сих пор непонятно, зачем он занимал у Маевского $500 тысяч.

16.05. Перешли к исследованию материалов дела. Судья уведомил участников процесса о том, что больше полемики не будет, а все ходатайства заслушают после завершения исследования.

14.36. Судья стойкий, но адвокаты подсудимых еще упрямее: десятый отвод судье, за ним почти сразу последовал одиннадцатый. Аргумент один: судья необоснованно отказывается заслушать свидетелей и свел на нет принцип состязательности судебного процесса.

12.09. Адвокаты просят приобщить к материалам дела публикации в СМИ и стенограммы Конституционного совещания, а также протокол экстренного послеобеденного совещания временного правительства от 13 мая 2010 года.

Фото ИА «24.kg». Подсудимые Текебаев и Чотонов, 20 июля 2017 года

10.52. Заявлен девятый отвод судье. Адвокаты сообщили, что когда Айбек Эрнис уулу находился в совещательной комнате, рассматривая очередное ходатайство защиты, к нему заходил представитель гособвинения. Однако кто именно, не указали.

Ходатайство об отводе защитники аргументируют также тем, что судья остановил допрос свидетелей защиты, а это является нарушением УПК.

10.17. Адвокат подсудимых просит вернуть материалы на доследование, а российских бизнесменов Леонида Маевского и Алексея Модина привлечь к ответственности за дачу взятки в особо крупном размере.

10.00. Обвинение потребовало прекратить допрос свидетелей защиты. По мнению прокуроров, все свидетели говорят одно и то же, и нет смысла тратить время на заслушивание их показаний. Судья согласен.

19 июля. День скандала

17.15. Заявили отвод прокурору. Отказано. Адвокаты выразили недоверие судье. Восьмое по счету.

16.07. После скандала в зале суда заседание продолжилось. Сторонников Текебаева не пустили.

15.08. Прокурор требует вывести адвоката подсудимого из зала суда. Он якобы подсказывает свидетелям. За него вступилась Аида Салянова.





14.54. Встреча Маевского и Текебаева была, но… в августе 2010 года. Так заявил свидетель защиты — бывший замакима Ленинского района Бишкека Темир Эмилов.

12.13. Бывший председатель Государственной пограничной службы Курманакун Матенов рассказал, где был один из обвиняемых — Дуйшенкул Чотонов 13 мая 2010 года. Встречаться с Маевским и Модиным он не мог.

11.48. Болот Шер никогда не слышал ни от Текебаева, ни от Чотонова, с которыми дружит много лет, ни о Леониде Маевском, ни об Алексее Модине, ни об $1 миллионе.

11.26. Азимбек Бекназаров рассказал, кто стоит за национализацией MegaCom.

10.41. Пытаются установить, в чей же кабинет заходил Модин в 2010 году. Председатель Национальной комиссии по расследованию причин июньских событий на юге страны в 2010 году Абдыганы Эркебаев заявил, что много раз был в кабинете Текебаева. На видеофиксации во время следственного эксперимента с Алексеем Модиным показан не он.

10.16. Еще два свидетеля заявили о невозможности встречи Текебаева с Маевским и Модиным.

С первой частью судебной хроники, с тем, как начинался громкий процесс, можно ознакомиться здесь.

Как Омурбек Текебаев оказался в суде

Лидера партии «Ата Мекен», депутата Жогорку Кенеша задержали в аэропорту «Манас» ночью 26 февраля 2017 года в рамках возбужденного Генеральной прокуратурой уголовного дела. Вместе с ним по этому делу проходит и бывший министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов.

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По данным ГКНБ, поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление российского бизнесмена Леонида Маевского о том, что якобы в 2010 году он предал $1 миллион Омурбеку Текебаеву для положительного решения вопроса с продажей сотового оператора MegaCom, который после свержения Курманбека Бакиева временное правительство национализировало. В этой сделке Дуйшенкул Чотонов выступил якобы посредником.

«ГКНБ получил оперативные данные, которые ранее озвучивал бывший депутат ЖК Омурбек Абдырахманов. В мае 2010 года Чотонов и Маматкеримов организовали встречу Текебаева с Маевским. Тогда российскому предпринимателю предложили приобрести акции компании «Альфа Телеком», предварительно дав $1 миллион», — рассказал в Жогорку Кенеше глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев.

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По его словам, доверенные лица Текебаева получили деньги двумя траншами — $300 тысяч и $700 тысяч. «Как только он получил деньги, условия изменились. Текебаев потребовал проценты от сделки по условиям купли-продажи компании. В результате возник спор. Текебаев не выполнил взятые на себя обязательства. Маевский является потерпевшей стороной», — отметил Абдиль Сегизбаев.

Через двое суток после задержания в аэропорту «Манас» Омурбека Текебаева арестовали и заключили в СИЗО ГКНБ. На данный момент он остается под стражей.

Уже 21 апреля следователи предъявили лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву окончательное обвинение. А 16 мая уголовное дело в отношении него передали в суд. Всего по делу собрано семь томов материалов.