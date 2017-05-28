12 мая-10 июня. Персональная выставка Халиды Шимовой

Художница представила более 40 полотен, выполненных в технике масляной живописи и тушью, акрилом на шелке. Ее манера оригинальна, что делает ее творчество заметно отличающимся от других работ кыргызской живописной школы. Подробнее

Художественная галерея «Галерея-М», 10.00–18.00.

16 мая — 1 июня. Выставка Умита Дикмена «История глазами иллюстратора»

Умит Дикмен — современный художник, работающий с передовыми технологиями компьютерной графики. На выставке показаны работы, представляющие собой обработанные специальными программами картины самого Умита Дикмена. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

17 мая — 2 июня. Выставка народного поэта КР Рамиса Рыскулова

Творческая деятельность поэта, переводчика и художника, члена Союза художников СССР и художников Кыргызстана, Народного поэта Кыргызской Республики Рамиса Рыскулова началась очень рано. В 9 лет написал первое стихотворение. Рисовать начал так же рано.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

25 мая — 10 июня. Персональная выставка Мухтархана Исанова «Гранатовое ожерелье»

Мухтархан Исанов — один из наиболее интересных художников новой волны узбекской живописи конца ХХ столетия. Мотив граната становится своеобразным архетипом его живописи.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

21 мая — 21 июня. Благотворительный йога-марафон

Вас ждут бесплатные занятия от инструкторов по йоге, праздничная программа, также вы можете помочь детским учреждениям. О местах занятий и условиях участия спрашивайте по телефону 0554251530.

27 мая — 1 июня. Выставка-ярмарка цветов и растений «Цветочные каникулы»

Предстоят развернутые и интересные мастер-классы по уходу за растениями, праздничная лотерея, подарки, а главное — выращенные с любовью, ухоженные, пестрящие всей палитрой красок комнатные цветы и растения из лучших коллекций цветоводов Бишкека.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 10.00–18.00.

27 мая — 1 июня. Неделя аквагрима

Неделя пройдет в рамках проекта «Нарисуй будущее», направленного на трудовую ориентацию выпускников детских домов. Все заработанные средства пойдут на нужды детей-сирот.

Парк имени Панфилова, 15.00–20.00.

30 мая. Case Battle

Case Battle — это восемь мини-сессий по решению бизнес-кейсов из самых разных отраслей. В мероприятии приветствуется участие как студентов, так и профессиональных менеджеров, программистов, дизайнеров, копирайтеров, специалистов по маркетингу и других экспертов.

Ololohaus, 18.30.

30 мая-10 июня. Фотовыставка «Уникальная Россия»

На выставке представлено 60 лучших работ фотожурналистов «Российской газеты», рассказывающих о той России, которую нельзя увидеть с экрана телевизора или из окна автомобиля.

Площадь Ала-Тоо.

31 мая. Вечер сальсы

Встречи рассчитаны на всех, вне зависимости от умения и желания танцевать.

Бар@191, 20.00.

31 мая. Спектакль «Тумар ханыша» («Томирис»)

Томирис была дочерью Спаргаписа — вождя всех массагетских племен. После смерти вождя, как его единственный ребенок, она наследовала власть, но многие племенные вожди, недовольные тем, что ими руководит женщина, попытались свергнуть ее. Томирис боролась за право руководить массагетами, и она доказала это своим мужеством, воинской отвагой и преданностью своему народу.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова, 18.00.

1 июня. Спектакль «Красная Шапочка»

Интерактивы, игры, фокусы и премьера спектакля «Красная шапочка» о маленькой девочке, повстречавшей волка.

Concert Hall «Тунгуч».

1 июня. Фестиваль мороженого

Более 50 видов мороженого в одном месте. Также гости смогут приобрести и печенье с пожеланиями, а некоторые особенно удачливые — вместо пожелания ценный приз. Все вырученные деньги с продажи печенья будут переданы в благотворительный фонд.

Технопарк, 12.00

1 июня. Викторина EcoQuiz «Назад в детство»

Интересные и познавательные вопросы погрузят вас в море ностальгии.

Кафе «Экодемия», 20.00.

1 июня. Праздничная программа ко Дню защиты детей

Мастер-классы, флэшмобы, игры, интерактивы, в которых каждый ребенок станет полноценным участником. Подробная информация по билетам по телефону 0706301700.

Футбольное поле на пересечении улиц Раззакова и Московской, 14.30.

1 июня. Спектакль «Волшебник Изумрудного города»

Сказка о приключениях девочки Элли и ее песика Тотошки, которые из-за злобной Гингемы оказались в Волшебной стране, где их ожидали невероятные приключения. Чтобы вернуться домой, им надо найти волшебника Изумрудного города, но в этот город ведет только одна дорога, проходящая через лес, в котором обитают саблезубые тигры и людоед.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

1 июня. Кинопремьеры

«Чудо-женщина» (приключения, фантастика, экшн).Когда американский летчик терпит бедствие на затерянном берегу и рассказывает о грандиозной войне, бушующей во внешнем мире, Диана покидает свой дом, убежденная, что она может остановить угрозу. Сражаясь плечом к плечу с мужчиной, Диана осознает всю мощь своих уникальных способностей.

«Спасатели Малибу» (комедия). Новички пытаются пробиться в команду спасателей Малибу, где все как на подбор — суперпрофессионалы и суперсекси. Полнометражный перезапуск культового одноименного сериала.

«Албарсты» (ужасы). Молодая пара Замир и Айнура, после трагической потери ребенка, решают усыновить Улана. Вскоре в их доме начинают происходить странные вещи, и молодая пара узнает, что вместе с Уланом в их дом пришел Албарсты.

«Нелюбовь» (драма). Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый развод. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, мальчик исчезает.

2 июня. Пятничные студенческие встречи

Вас ждут знакомства и теплая атмосфера общения.

Академический центр «Камкордук» (улица Ташкентская, 62), 16.00–18.00.

2 июня. Вечер джазовой музыки

Не у всех жителей и гостей столицы есть возможность посещать концертные залы. Но теперь горожане смогут насладиться эстрадной, классической и джазовой музыкой прямо под открытым небом. В эту пятницу будет играть группа «Аура».

Возле памятника Токтогулу Сатылганову, 18.00.

2 июня. Комедия «Безумный день, или Женитьба…»

Современные музыка и пластика, помноженные на остроумные диалоги, гарантируют зрителю хорошее настроение и желание прийти еще раз на встречу с полюбившимися героями этой удивительной истории. Театр «Аз Арт» приглашает зрителей на спектакль по старому доброму водевилю «Аз и Ферт» русского драматурга XIX века П. С. Федорова.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.