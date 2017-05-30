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Общество

В Бишкеке открылась фотовыставка «Уникальная Россия»

В Бишкеке на площади Ала-Тоо открылась фотовыставка «Уникальная Россия».

Представлено 60 лучших работ фотожурналистов «Российской газеты», рассказывающих о той России, которую нельзя увидеть с экрана телевизора или из окна автомобиля.

В церемонии открытия приняли участие мэр Бишкека Албек Ибраимов, вице-мэр Айгуль Рыскулова, а также заместитель генерального директора ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Андрей Першин.

«Место для выставки великолепное. Большое количество людей смогут увидеть ее, открыть для себя какие-то новые странички о стране, а может, захотят приехать в Россию», — отметил Андрей Першин.

Выставка приурочена к 15-летию Центральноазиатского представительства «Российской газеты».

Андрей Першин поблагодарил руководство города за помощь в организации экспозиции и отметил, что сегодня подписан с мэром меморандум о дальнейшем сотрудничестве.

Надеемся, что еще много интересных и полезных совместных акций проведем и в Бишкеке, и в Москве, что послужит укреплению многосторонних связей между нашими странами.

Андрей Першин

Фотовыставка продлится до 10 июня.
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