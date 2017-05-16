В Бишкеке открылась выставка «История глазами иллюстратора»

Сегодня в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева открылась персональная выставка Умита Дикмена «История глазами иллюстратора».

Умит Дикмен — современный художник, работающий с передовыми технологиями компьютерной графики. На выставке показаны работы, представляющие собой обработанные специальными программами картины самого Умита Дикмена.

Говорят, что цифровое искусство уступает традиционному по значимости. Некоторые галереи даже не хотят связываться с такими художниками, не считая их работы искусством: подумаешь, обработал все в программе, компьютер все за него и сделал. Спорить можно до бесконечности, но компьютерная графика, несомненно, является средством художественного творчества.

Картины Умита Дикмена могли бы стать иллюстрациями для эпоса «Манас» или книг о великих ханах. Известные сооружения и площади городов мира предстают в новом свете, цвете и форме.

«У меня, как у современного художника, существует свой взгляд на историю тюркских народов. Это огромная находка для меня и стимул продолжать творить. Надеюсь, что работы оценят настоящие ценители искусства, для меня это самое главное. Уже около пяти лет живу в Кыргызстане. В этой стране я нахожу свое вдохновение», — отметил художник.