Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу ко Дню защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

30 мая:

8.30–13.00 — городской фестиваль «Мурас» в Национальном центре детства и юношества «Сейтек»;

11.00 — открытие фотовыставки «Детские достижения» на площади Ала-Тоо;

10.00 — шоу «Аквамарин» в парке «Фламинго», будут мастер-классы и спортивные игры.

31 мая:

9.30 — флэшмоб и концерт для 620 детей из малообеспеченных семей в НЦДЮ «Сейтек»;

10.00 — посещение ДРЦ «Джим-энд-Ролл» детьми из приюта для беспризорных.

1 июня:

10.00 — городской конкурс школьных и внешкольных театральных коллективов в Бишкекском городском театре имени Умуралиева;

10.00–16.00 — фестиваль «Балдар ааламы» в Дубовом парке;

с 10.00 — спортивные соревнования и концерты в парках имени Фучика, Ататюрк, на бульваре Молодой Гвардии, в микрорайоне «Асанбай» и других точках столицы и еще около 100 точках города;

10.00 до 14.00 — праздничный концерт, мастер-классы, театр ростовых кукол под открытым небом и выставка творческих работ в Центре детского творчества;

11.00 — мастер-классы с участием школьников восьмых классов школы-гимназии № 24 по лепке и рисованию в Доме-музее О.Мануйловой;

с 11.00 — праздничный концерт, выставка детских работ, конкурс рисунков на асфальте, массовые игры и конкурсы в парке Панфилова;

11.00–13.00 — «Празднитека» с концертом, спортивными играми, детской дискотекой в центре «Жаштык»;

12.00 — открытие летнего купального сезона в бассейне микрорайона «Юг-2»;

14.00 — концерт для 600 детей с ограниченными возможностями здоровья в Национальном центре детства и юношества «Сейтек».

О других мероприятиях ко Дню защиты детей можно узнать в «Афише».