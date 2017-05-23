Выставка художницы Халиды Шимовой. На грани двух миров

В столичной галерее «М» проходит персональная выставка отечественной художницы Халиды Шимовой. На ней мастер представила небольшую часть живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил). Зрители могут увидеть около 40 лучших работ, созданных в течение двух последних лет.

На особинку

Уроженка Китая, с раннего возраста проживавшая в Кыргызстане, по образованию художник-архитектор Халида Шимова все грани своей жизни отразила в творчестве. Изобразительно-выразительные средства ее живописной манеры отличаются оригинальностью и своеобразием, что делает ее творения индивидуальными, неповторимыми и совершенно отличающимися от кыргызской живописной школы.

Арт-менеджер галереи «М» Мээрим Акматкулова рассказала, что они регулярно проводят выставки Халиды Шимовой. И каждый раз это свежие полотна, которые раскрывают необъятный мир самобытной художницы. Каждая выставка художницы отличается своеобразием.









В открывшейся экспозиции, например, роль этой изюминки выполняют четыре картины (полиптих), посвященные кукольникам. Она так и назвала серию «Кукольники». Это свежие (2017 года) работы, выполненные в технике живописи по шелку. Зрители с интересом наблюдают, как Халида Шимова постепенно разворачивает сюжетную линию. Вот кукольники готовятся к выступлению, оглашают представление, здесь они уже выступают, а тут реакция зрителей на зрелище (аплодисменты, восторг на лицах) и, наконец, кукольники отдыхают, трапезничают. Несмотря на долгое представление, вид у них отнюдь не изнуренный. Напротив, их лица светлы и спокойны.

На самом деле на картинах не просто артисты, дающие представления с куклами. Мне хотелось передать атмосферу их непростого, но высокого духовного труда. Мои кукольники — это собирательный образ всех людей искусства и культуры, посвятивших жизнь служению музе. Халида Шимова

«При этом не все так грустно, как может показаться, в серии о кукольниках. Есть позитивная часть — они наладили контакт, общение со зрителями. Артисты и зрители во время представления обмениваются положительными эмоциями, взаимно обогащая друг друга. Это важно. И потому лица моих кукольников не только усталые, они полны умиротворения», — говорит Халида Шимова.

Творческая копилка

Стоит отметить, что, находясь в постоянном поиске, художница пробует себя в разных стилях, направлениях, техниках. Ее творческая манера проявляется не только в художественном языке, но и в избранных темах, сюжете, композиции. Не ограничиваясь популярным в отечественном изобразительном искусстве пейзажем, Халида Шимова мастерски работает во всех жанрах, особенно в бытовой и жанровой картине.







Богатейший мир фантазий Халида переносит на свои полотна.

Она то воплощает сказочный ирреальный мир, то вдохновляется дунганской тематикой, миром музыки, балета, пишет мелкие бытовые сценки.

Главные герои ее картин — дети и простые труженики, музыканты и артисты. Вот один из них летает над долинами на самодельном аэроплане, прихватив соседских ребятишек, чтобы те с радостью смотрели на все, что дарит им природа, и верили, что живут в красоте на чудесной земле.

В своих жанровых картинах Халида Шимова стремится передать индивидуальную неповторимость человека и его окружения. Отсюда пристальное внимание к малейшей детали или малейшему явлению жизни, что придает ее живописи большую эмоциональную выразительность. Образование архитектора накладывает отпечаток на построение пространства в ее работах маслом. Завышенная линия горизонта, а то и ее полное отсутствие создают панорамность, повествовательность полотна, раскрывая подробнее сюжетную линию. Подобная манера ярко выражена в работе «Венеция» (2016–2017).

Волшебная кисть

Поиски и пробы нового привели Халиду к совершенно иной живописной манере. Уже больше года как художница синтезирует техники, характерные для шелка и холста: она пишет полупрозрачной кистью и плотно кладет мастихином акрил на грунтованный шелк. Деликатность шелка позволяет создать особое настроение и вдохнуть новый смысл в привычные, казалось бы, вещи. Чистота первого снега, нежная дымка, окружающая ветку цветущей сливы, влажное сияние только что сорванных фруктов… Для того чтобы почувствовать состояние, а ведь именно оно и есть самое важное для художницы, нужна особая концентрация. А чтобы перенести это состояние на шелк буквально в один прием, требуется особое мастерство. Такой стиль работы не терпит неточного мазка, но кисть Халиды подобна перышку.

Одним взмахом кисти художница закручивает вихрем хоровод танцовщиц, взметает в воздух хвостики темпераментных скрипачек или приземляет птицу у покрывшегося ледяной корочкой пруда.

Ее вдохновение рождается от созерцания прекрасной природы родных мест и древних свитков, от музыки и грациозных движений балерин — от любой красоты и гармонии, к которым она стремится всю жизнь. И в этом заключается основной ее творческий секрет, позволяющий создавать свои особенные картины, на которые смотрят глазами, а видят сердцем. Так Халида Шимова и живет, гармонично сочетая грани двух миров — реального и ирреального.









Справка ИА «24.kg». Халида Шимова в 1985 году окончила факультет архитектуры Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина (мастерская А.Жука). С 1990-го — член Союза архитекторов. Лауреат первой премии международной организации ТЮРКСОЙ за представленные картины, отражающие дух тюркоязычных народов (2001). В 2015-м удостоена золотой медали Golden Eagle в номинации «Романтизм» (CША, Нью-Йорк). С 2005-го — член Союза художников КР.

В 2011 году Халида Шимова организовала персональную выставку в галерее «Арка» (Санкт-Петербург, Россия). В 2012-м принимала участие в Пекинской (КНР) биеннале искусств, в 2014-м участвовала в международной выставке изобразительного искусства в галерее NewYork Realism (США, Нью-Йорк), в 2015-м — в международной выставке изобразительного искусства ARTANKARA (Турция, Анкара) и других международных и местных выставках.

Выставка в галерее «М» продлится до 10 июня.