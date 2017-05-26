Застройка.kg. Новый «золотой квадрат» Бишкека

Едва бишкекчанам удалось отбить у депутатов Жогорку Кенеша и городских властей желание перестроить «золотой квадрат», как появилась новая идея — снести дома на улице Толстого.

Большая стройка

Компании-застройщику принадлежат два участка на улице Толстого, а застроить планируется 2,4 гектара земли, ограниченной улицами Толстого, Фатьянова, Тыныстанова. Стройкой руководит ОАО «Бишкеккурулуш», к которому имеет отношение депутат Бишкекского городского кенеша Гульнара Молдобаева: ее отец, председатель Союза строителей Аскарбек Молдобаев, возглавляет компанию.

Столичная мэрия сообщила, что необходимо снести часть старых домов, увеличив площадь застройки для частника.

При разработке проекта учли техническое состояние построенных в 1950–1960-х годах двух- и трехэтажных зданий. Большая часть их не соответствует нормам безопасной эксплуатации и находится в аварийном состоянии. На месте старых объектов появится девять новых многоэтажных жилых домов и общежитий с квартирами-студиями.







На первых этажах 15-этажного и 10-этажных каркасных домов предполагается разместить помещения общественного назначения. На первом этаже дома № 1 предусмотрена гостиница. В доме № 9 на цокольном, первом и втором этажах разместится детский сад на 80 мест. Первоочередные дома предназначены для расселения жильцов существующих домов.

На картинке все выглядит весьма впечатляюще, но от местных жителей последовали жалобы.

Кто поддержал снос домов

Общественное обсуждение проекта состоялось 17 мая, и пресс-служба столичного муниципалитета отрапортовала, что местные жители его поддержали. Горожане же в социальных сетях выразили свое мнение.

«На собрании было всего пять жителей данных домов, и только двое одобрили проект. Причем один из одобривших является работником «Бишкеккурулуша». Я являюсь жителем дома № 4 и могу сказать, что нас ставят перед фактом. Жильцы нашего дома во главе с председателем ТСЖ против строительства. «Бишкеккурулушу» принадлежит всего один дом на участке, намеченном под строительство, — написала в соцсети местная жительница. — Линия строительства одного из домов (первого в их плане застройки) проходит дальше участка, находящегося в их собственности, и захватывает муниципальную дорогу (въезд во двор нашего дома), а также на два метра заходит на землю, являющуюся собственностью жителей дома № 4. Но «Бишкеккурулуш» это не смущает. Они собираются перенести дорогу под стены четвертого дома».

По словам бишкекчанки, застройщик намерен вырубить деревья. «Я сказала об этом на общественном обсуждении, но данный факт Бишкекглавархитектура не учла. Мы требуем, чтобы «Бишкеккурулуш» учитывал интересы жильцов. Прежде чем приступать к проекту, нужно расселить жителей тех домов, которые находятся в непосредственной близости от стройки», — предлагает она.

Архитектура не у дел

ИА «24.kg» обратилось за разъяснением к главному архитектору Асхату Тюлебердиеву. Он рассказал, что строительная компания выступила инициатором застройки, разработала проект, а Градостроительный совет одобрил его. Однако вопрос выплаты справедливой компенсации застройщик должен решать самостоятельно и не в ущерб владельцам жилья.

По его словам, по заказу «Бишкеккурулуша» сейсмологи подготовили заключение о том, что дома не соответствуют нормам и их следует снести. Представить эти документы ни БГА, ни мэрия не могут, так как это собственность строительной компании.

Городские чиновники также не могут пояснить, сколько домов планируется снести и сколько фактически в них проживает людей.

«О сносе говорить рано. Проект будет реализован только по абсолютной договоренности с местными жителями», — заверил Асхат Тюлебердиев.

Складывается впечатление, что городские власти самоустранились, оставив горожан наедине с застройщиком, который поставил целью построить новый жилой комплекс.

Инициатива наказуема

Территория под планируемую застройку с восточной стороны граничит с новыми домами, построенными ОАО «Бишкеккурулуш» в 2010 году, с западной — с пятиэтажными кирпичными жилыми домами, с северной — с улицей Толстого и железной дорогой, с южной — с девятиэтажками микрорайона «Юг-2».

Участок под строительство выделен в 1954 году тресту № 31 Министерства строительства СССР. В настоящее время там расположены несейсмостойкие здания. Четыре жилых дома на улице Толстого (№ № 4, 10, 14, 16) получили от ОАО «Кыргызгипрострой» заключение с отрицательной оценкой. Здесь же расположены четыре общежития и два здания офиса «Бишкеккурулуш».





Как рассказали ИА «24.kg» в компании, заключение сейсмологов основано на обследовании дома № 8, который принадлежит «Бишкеккурулушу». Здание пустует, поэтому его без сожаления отдали для проведения экспертизы.

При подготовке проекта и сам застройщик столкнулся с бюрократической машиной. Он не смог получить исходные данные. Госрегистр представляет сведения только определенному кругу лиц. Частная компания к ним не относится. БГА ответила аналогично. Начать строительство без проектов застройки и детальной планировки невозможно. ПДП еще разрабатывается, но и он не даст точного ответа, какими должны быть дома.

Реализация проекта начнется только при стопроцентном согласовании. Однако договориться с жителями не так просто. Вместо комнаты в 18 квадратных метров в общежитии они хотят получить благоустроенную квартиру. Для каждого владельца приходится отдельно разрабатывать вариант компенсации. В одном случае будет обмен «квадрат на квадрат». Кого-то устраивает вторичное жилье, другого — денежная компенсация.









Есть среди жильцов и любители выпить. Они согласны получить деньги на руки, но компания не пойдет на такую сделку, так как понимает, что они пропьют выплату и превратятся в бомжей. Некоторые хотят получить квартиру в этом же районе. Но расселить людей некуда, пока компания не построит новый дом и выделит квартиры. Помочь с временным жильем городские власти не могут.

Несомненно, сносить ветхое жилье необходимо в интересах самих же жителей, а на освободившейся земле строить новые дома. Но, как выяснилось, в Кыргызстане отсутствует закон, регламентирующий это. Вот и приходится решать вопрос путем переговоров, и пока неизвестно, куда они заведут.