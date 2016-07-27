Когда народ сильнее власти

Неравнодушные кыргызстанцы доказали, что могут защитить интересы страны от наглых попыток власть имущих поставить жителей на колени. Инициативная группа, журналисты, правозащитники и простые бишкекчане могут праздновать победу. Они оказались сильнее политика Омурбека Текебаева, инициировавшего законопроект о реконструкции центральной части столицы.

Розовые очки депутата

Как ни старался лидер фракции «Ата Мекен» перекроить документ, изменить отдельные статьи, суть оставалась прежней – чиновникам развязывали руки для присвоения частной собственности.

На прошлой неделе Омурбек Текебаев вновь вынес законопроект на общественные обсуждения. К слову, горожане и слушать не хотят о нем, а тем более обсуждать поправки. Документ они никогда не поддержат.

Однако нардеп посчитал, что это журналисты неправильно преподносят информацию и вводят в заблуждение практически выстроившихся в очередь горожан, готовых променять свою старую недвижимость на новое жилье, которого еще нет. «Вы написали, что люди против. Это не так, - пытался убедить Омурбек Текебаев корреспондента ИА «24.kg». – Недовольны только несколько человек, остальные с воодушевлением приняли документ».

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Ликования и прославления «отца Конституции» не заметил никто. Только он выдавал желаемое за действительное и продолжал повторять, как его закон поможет превратить столицу поистине в красивейший и процветающий город.

После очередных изменений в документе подробно прописали, какое жилье не подлежит изъятию и сносу. К ним относятся многоквартирные и многоэтажные дома, построенные в соответствии с Генеральным планом Бишкека. Собственнику изымаемого жилья будет предоставляться квартира не меньшей площади, чем у него была. При этом площадь предлагаемой квартиры должна быть не менее 35 квадратных метров.

Рыночная стоимость подлежащей изъятию недвижимости должна определяться отдельно. Прежде чем начать изъятие, мэрия Бишкека должна создать межведомственную комиссию, куда войдут риелторы и независимые оценщики. После того как будет составлен список объектов, муниципалитет вносит его на рассмотрение и утверждение в Бишкекский городской кенеш. Только пройдя все процедуры, городские власти могут заключить договор с собственником недвижимости.

Не виноватая я…

Тем временем инициативная группа продолжала собирать подписи против законопроекта и депутата, намереваясь лишить его мандата. Политик не признавал ее, считая активистов кучкой проходимцев, преследующих корыстные интересы. Однако спустя неделю после очередных поправок он решил обратиться к ним с письмом, начав с того, что законопроект разработан с подачи столичной мэрии, а он как бы ни при чем.

«После размещения на сайте Жогорку Кенеша первой редакции проекта закона «О реконструкции и развитии исторического центра города Бишкека» поступило 15 звонков от горожан, которые задавали вопросы и вносили предложения и замечания. Необходимо отметить, что в ходе общественного обсуждения инициаторы неоднократно проводили встречи с жителями города, организовали встречу и с инициативной группой, но из-за отсутствия желания ее представителей открыто вносить предложения и замечания конструктивный диалог не состоялся, - отметил парламентарий. – На встрече с жителями, домкомами, квартальными комитетами активно обсуждались и вносились поправки в законопроект, общая концепция которого находила понимание и поддержку».

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По-своему трактует «отец Конституции» свое творение. Он настаивает на том, что в Основном законе прописаны способы изъятия имущества: национализация, принудительное изъятие, изъятие для общественных нужд. Но отсутствуют механизмы защиты прав собственника. О том, что Земельный, Жилищный и Гражданский кодексы не поддерживают изъятие имущества, а мэр Бишкека Албек Ибраимов просил исключить эти статьи, Омурбек Текебаев умалчивает.

Живите, я вас прощаю

Несмотря на то, что депутат не согласился с доводами инициативной группы, он отозвал законопроект в надежде, что его дело продолжат более настырные молодые политики. «Основная цель документа – придать Бишкеку современный облик, который должен быть примером и образцом для других городов и населенных пунктов страны. Разделяя ваши тревоги и сомнения по поводу реализации проекта, уважая вашу гражданскую позицию и активность, а главное, учитывая, что у нас отсутствует опыт масштабной реконструкции городов и населенных пунктов, отзываю законопроект. Надеюсь, следующее поколение политиков страны найдет силы, средства и понимание необходимости реконструкции города в соответствии с Генеральным планом», - подытожил Омурбек Текебаев.

Член инициативной группы Айнура Джумашева, которой депутат адресовал письмо, рассказала ИА «24.kg», что люди не верят в его искренность и продолжают следить за происходящим. Сегодня активисты соберутся, чтобы обсудить план дальнейших действий, так как они уверены, что лидер «Ата Мекена» не успокоится.

Безусловно, репутация политика повисла на волоске. Закинув документ, писанный на коленке, он проверил почву. Этот бой он проиграл, но не стоит расслабляться. Впереди жаркий политический сезон, и наверняка депутаты припасли более изощренные способы одурачивания простых смертных.