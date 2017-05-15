09:25
+28
USD 67.78
EUR 74.08
RUB 1.19
Общество

Активисты ищут волонтеров для сопровождения школьников на пешеходных переходах

Идет набор волонтеров для сопровождения школьников на пешеходных переходах. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОФ «Лига защитников прав ребенка».

Активисты решили самоорганизоваться в связи с участившимися случаями наездов на учеников. Общее время участия в день — от 1 до 2 часов. Представители лиги также связались с управлением образования Бишкека. «Они согласны совместно с нами до конца учебного года улучшить сопровождение детей на дорогах», — отметили в фонде.

Все желающие могут обращаться по телефонам: 0312 662–587, 0772 398–474. За выходные на призыв откликнулись около 20 человек.

Чаще всего в ДТП в Бишкеке страдают дети от 10 до 14 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51674/
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
С начала года в Джалал-Абадской области установили 75 «лежачих полицейских»
Задержан водитель, сбивший насмерть подростка
Нашли мужчину, сбившего насмерть подростка
Один из сбитых в Бишкеке «Мерседесом» школьников начал есть самостоятельно
ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в ДТП школьников
В Бишкеке в знак поддержки начат сбор средств пострадавшим в ДТП мальчикам
Минобразования КР утвердило дату проведения выпускных для одиннадцатиклассников
Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Один из сбитых в Бишкеке «Мерседесом» школьников до сих пор не вышел из комы
Чаще всего в ДТП в Бишкеке страдают дети от 10 до 14 лет
Популярные новости
&laquo;Бессмертный полк&raquo; прошел по&nbsp;Бишкеку «Бессмертный полк» прошел по Бишкеку
Текебаев написал доклад в&nbsp;СИЗО и&nbsp;передал его для ознакомления на&nbsp;волю Текебаев написал доклад в СИЗО и передал его для ознакомления на волю
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни работников кладбища «Мои 24». Один день из жизни работников кладбища
Какие объекты нельзя открывать в&nbsp;жилых многоквартирных домах Какие объекты нельзя открывать в жилых многоквартирных домах
Бизнес
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Голосовой чат&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Голосовой чат»
MegaCom представляет новый тарифный план &laquo;Элдик Интернет&raquo; MegaCom представляет новый тарифный план «Элдик Интернет»
O!Store предлагает скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei O!Store предлагает скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei
Приложение О!TV: более 100 тысяч скачиваний! Приложение О!TV: более 100 тысяч скачиваний!