Активисты ищут волонтеров для сопровождения школьников на пешеходных переходах

Идет набор волонтеров для сопровождения школьников на пешеходных переходах. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОФ «Лига защитников прав ребенка».

Активисты решили самоорганизоваться в связи с участившимися случаями наездов на учеников. Общее время участия в день — от 1 до 2 часов. Представители лиги также связались с управлением образования Бишкека. «Они согласны совместно с нами до конца учебного года улучшить сопровождение детей на дорогах», — отметили в фонде.

Все желающие могут обращаться по телефонам: 0312 662–587, 0772 398–474. За выходные на призыв откликнулись около 20 человек.

Чаще всего в ДТП в Бишкеке страдают дети от 10 до 14 лет.