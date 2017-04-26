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Общество

Чаще всего в ДТП в Бишкеке страдают дети от 10 до 14 лет

УПМ ГУВД Бишкека представило ИА «24.kg» статистику ДТП, в которых пострадали дети.

За I квартал 2017 года в Бишкеке произошло 82 аварии с участием детей. Погиб один ребенок, пострадало 84. В 2016-м произошло 76 аварий, в которых погиб один ребенок, пострадало 92.

Зачастую аварии с участием детей происходят с 12.00 до 18.00. За I квартал 2017 года в это время произошло 41 ДТП, а в 2016-м — 30. Больше всего детей пострадало в Ленинском и Свердловском районах Бишкека.

В выходные дни аварийность снижается. В среднем в будни под колеса автомобилей попадают 12–14 детей. Чаще всего ДТП происходят по вине водителей.

В группе риска находятся дети от 10 до 14 лет. За первый квартал 2017 года в ДТП пострадали 39 детей, за аналогичный период 2016-го — 22.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50500/
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