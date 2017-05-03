Правительство предлагает изменить закон о НАН КР. Академики возражают

Правительство Кыргызстана предлагает изменить закон о Национальной академии наук. Об этом ИА «24.kg» сообщили в кабинете министров.

Однако в НАН с инициативами не согласны, отмечая, что при их принятии возникнет правовой коллапс. Так, в правительстве намерены ввести норму, по которой и.о. президента академии может пробыть на посту два года до назначения даты выборов. Избирательным правом, отметим, обладают только представители общего собрания академии.

«Но это противоречит трудовому законодательству. Поэтому мы предлагаем свой вариант — и.о. на шесть месяцев», — подчеркнули в НАН КР.

В научном учреждении отметили, что идея поправить закон, регулирующий деятельность НАН, возникла после того, как Абдыганы Эркебаев досрочно сложил полномочия главы академии. «Пока нет нормы, определяющей сроки выборов. Поэтому мы пока не можем сказать, когда проведем их. Правительство же предлагает в пересмотренном проекте закона, чтобы премьер-министр назначал главу НАН на безальтернативной основе. Но это опять противоречит закону», — пояснили в академии.

Отметим, в аппарате кабинета министров ИА «24.kg» подчеркнули, что пока вопрос о назначении нового президента академии не обсуждался.

Напомним, 31 марта глава научного учреждения Абдыганы Эркебаев написал заявление об отставке, которую позже приняли.