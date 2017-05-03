17:59
+22
USD 67.75
EUR 73.96
RUB 1.19
Общество

Правительство предлагает изменить закон о НАН КР. Академики возражают

Правительство Кыргызстана предлагает изменить закон о Национальной академии наук. Об этом ИА «24.kg» сообщили в кабинете министров.

Однако в НАН с инициативами не согласны, отмечая, что при их принятии возникнет правовой коллапс. Так, в правительстве намерены ввести норму, по которой и.о. президента академии может пробыть на посту два года до назначения даты выборов. Избирательным правом, отметим, обладают только представители общего собрания академии.

«Но это противоречит трудовому законодательству. Поэтому мы предлагаем свой вариант — и.о. на шесть месяцев», — подчеркнули в НАН КР.

В научном учреждении отметили, что идея поправить закон, регулирующий деятельность НАН, возникла после того, как Абдыганы Эркебаев досрочно сложил полномочия главы академии. «Пока нет нормы, определяющей сроки выборов. Поэтому мы пока не можем сказать, когда проведем их. Правительство же предлагает в пересмотренном проекте закона, чтобы премьер-министр назначал главу НАН на безальтернативной основе. Но это опять противоречит закону», — пояснили в академии.

Отметим, в аппарате кабинета министров ИА «24.kg» подчеркнули, что пока вопрос о назначении нового президента академии не обсуждался.

Напомним, 31 марта глава научного учреждения Абдыганы Эркебаев написал заявление об отставке, которую позже приняли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51067/
просмотров: 360
Версия для печати
Материалы по теме
Национальная академия наук Кыргызстана пока остается без своего президента
По каким паспортам кыргызстанцы смогут голосовать, рассказали в ГРС
Темир Сариев отдал дань памяти Турдакуну Усубалиеву
Алмазбек Атамбаев: Биометрические паспорта обеспечат транспарентность выборов
Перемещение избирателей из одного участка в другой будет отображаться в базе
Избирателей Кыргызстана будут идентифицировать по лицу
Евросоюз заинтересован в проведении честных и прозрачных выборов в Кыргызстане
«Зеленый Кыргызстан» добрался до Таласа
Кайрат Осмоналиев: Депутаты не могут объяснить, как принята дата выборов
Ахматбек Келдибеков признал, что в нынешнем беззаконии виноваты все, и он тоже
Популярные новости
Родственники обвиняемого в&nbsp;наезде на&nbsp;учеников оказывают давление на&nbsp;пострадавших Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Нариман Тюлеев не&nbsp;жалеет о&nbsp;потерянном имуществе Нариман Тюлеев не жалеет о потерянном имуществе
Чолпон Джакупова не&nbsp;изменит своего мнения о&nbsp;президенте Чолпон Джакупова не изменит своего мнения о президенте
ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в&nbsp;ДТП школьников ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в ДТП школьников
Бизнес
MegaCom поздравил ветеранов с&nbsp;Днем Великой Победы! MegaCom поздравил ветеранов с Днем Великой Победы!
Приложение O!TV&nbsp;теперь доступно на&nbsp;телевизорах с&nbsp;функцией Smart TV Приложение O!TV теперь доступно на телевизорах с функцией Smart TV
Напротив ТЭЦ открылся новый гипермаркет Globus Напротив ТЭЦ открылся новый гипермаркет Globus
Обращение Национального центра онкологии к&nbsp;руководству страны и&nbsp;общественности Обращение Национального центра онкологии к руководству страны и общественности