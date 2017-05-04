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Общество

Назначен исполняющий обязанности президента Национальной академии наук

Мурат Джуматаев назначен исполняющим обязанности президента Национальной академии наук. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Мурат Джуматаев назначен исполняющим обязанности президента Национальной академии наук до избрания президента НАН в установленном порядке.

Напомним, 31 марта президент НАН КР Абдыганы Эркебаев написал заявление об отставке.

Сегодня депутаты на заседании обсуждали поправки в Закон «О Национальной академии наук КР». У депутатов возникло много вопросов, в частности, по выборам президента НАН КР.

Дату избрания нового главы НАН пока не определили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51193/
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