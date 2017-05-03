Национальная академия наук Кыргызстана пока остается без своего президента

Национальная академия наук Кыргызстана остается без своего президента. Дата избрания нового главы НАН пока не определена.

Как сообщили ИА «24.kg» в научном учреждении, главу академии должен избрать президиум, в который входят 17 ученых, но заявок от кандидатов пока не поступало.

«Выборы будут назначены, как только из аппарата правительства поступит список претендентов», — пояснили в НАН КР.

Выборы в академии наук должны проходить каждые два года, в них могут принимать участие и самовыдвиженцы. Избирательное же право принадлежит только академикам. Последние альтернативные выборы в НАН КР проходили шесть лет назад.

В аппарате правительствасообщили, что пока вопрос о назначении нового президента академии не обсуждался.

Напомним, 31 марта президент НАН КР Абдыганы Эркебаев написал заявление об отставке.