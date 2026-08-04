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Общество

Прием в первый класс. Какие документы нужно сдать в школу

После записи ребенка в первый класс к началу учебного года родители должны сдать документы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

Согласно Положению о цифровой технологической системе «Электронная запись детей в государственные и муниципальные общеобразовательные организации КР», после приема ребенка в первый класс родитель/законный представитель обязан в период с 4 августа по 5 сентября предоставить документы:

  • оригинал медицинской справки о состоянии здоровья;
  • оригинал медицинской справки о полученных прививках.

Отметим, что, согласно открытым данным на портале 1mektep.edu.gov.kg, в Кыргызстане в первый класс записали 128,2 тысячи детей.

Общее количество квот на 2026/2027 учебный год по республике — 193,3 тысячи. Свободно еще 65,1 тысячи.

Электронная запись в первый класс началась 1 апреля. Первый этап проводился по микроучастку, в настоящее время можно зарегистрироваться не по прописке, но только в те школы, где остались свободные места.

Регистрация завершится в августе. В первый класс принимаются дети, родившиеся в 2019 и 2020 годах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/384091/
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