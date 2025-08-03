Третий сезон сериала «И просто так» станет финалом «Секса в большом городе»

Третий сезон сериала «И просто так» станет финалом популярного «Секса в большом городе». Актриса и исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер опубликовала в соцсетях пост, в котором попрощалась с образом Кэрри Брэдшоу.

Фото СМИ. Кадр из сериала «И просто так»

В видеоролике она собрала модные образы из «Секса в большом городе» и его продолжения «И просто так».

«Она ломала сердца, каблуки, привычки. Она любила, теряла, побеждала, спотыкалась, прыгала, не дотягивалась и падала в лужи. Повзрослела, поумнела. Она принимала самые сложные, худшие и правильные решения», — подписала видео Сара Джессика Паркер.

Актриса также отметила, что Кэрри, Саманта, Миранда и Шарлотта стали лучшими подругами.

«Кэрри Брэдшоу была движущей силой моего актерского сердца 27 лет. Кажется, я любила ее больше всех, и знаю, что все любили ее так же, как и я», — отметила она.

Ранее шоураннер Майкл Патрик Кинг подтвердил, что третий сезон «И просто так» станет завершением вселенной «Секса в большом городе».

Оригинальный сериал «Секс в большом городе» дебютировал на канале HBO в 1998 году и продолжался шесть сезонов. В основу сценария легла одноименная книга Кэндес Бушнелл. После закрытия сериала было снято два полнометражных фильма, молодежный сериал-приквел и сериал «И просто так».