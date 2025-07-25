В Национальном центре кардиологии и терапии (НЦКиТ) не принимают пациентов Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора НИИХСиТО Нурболот Бекболот уулу.

По его словам, на сегодня является острой проблемой отсутствие возможности проведения мультиспиральной компьютерной томографии сердца (МСКТ) для детей с врожденными пороками сердца.

«Это обследование проводится только на базе НЦКиТ. Дети до 18 лет (или до окончания школы) имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в рамках Программы государственных гарантий, но они оплачивали полную сумму обследования. При этом сотрудники НЦКиТ категорически отказываются проводить эти исследования. Отказ в жизненно важной диагностике напрямую ставит под угрозу жизни маленьких пациентов, лишая их шанса на своевременное и эффективное лечение», — отметил Нурболот Бекболот уулу.

Напомним, для НИИХСиТО закупят медоборудование на 255 миллионов сомов. Также в 2026 году ожидается поставка аппаратов МСКТ и ангиографии по гранту JICA.

«Однако дети с врожденными пороками сердца нуждаются в немедленной диагностике и помощи. Ситуация требует вмешательства Министерства здравоохранения», — добавил Нурболот Бекболот уулу.

Руководитель НЦКиТ Талант Сооронбаев заявил, что эта информация не соответствует действительности.

В управлении организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава 24.kg сообщили, что речь идет о двух разных организациях здравоохранения.

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«Они должны между собой заключить какой-то договор, нужен диалог двух руководителей. НЦКиТ — стационар для взрослых, у них совсем другие функции. Если вопрос касается детей, то есть отделение кардиологии в Национальном центре охраны материнства и детства», — пояснили в ведомстве.

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в Научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР. Отделения временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя.

Ранее в НИИХСиТО уже жаловались на действия руководства НЦКиТ.