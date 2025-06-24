Болезни сердца. Станет ли высокотехнологичная кардиохирургия доступнее в КР

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются одной из наиболее острых проблем здравоохранения во всем мире. Они являются ведущей причиной смертности, инвалидности и ухудшения качества жизни людей.

По данным Центра электронного здравоохранения, смертность от ССЗ в Кыргызстане занимает первое место в структуре общей смертности и составляет более 52 процентов.

На базе Национального центра кардиологии и терапии (НЦКиТ) имени М.Миррахимова создается гибридный кардиохирургический центр. В Министерстве здравоохранения рассказали 24.kg, зачем это нужно и почему средства не направили на переоснащение Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО).

Не путают ли профиль?

При этом в республике всего 136 коек для кардиохирургических больных, включая Южный региональный научный центр сердечно-сосудистой хирургии (Джалал-Абад).

По данным представителей НИИХСиТО, на 7-миллионное население в год должны делать около 30-35 тысяч операций на сердце, в том числе и детских.

Нехватка коек, финансирования и кадров, устаревшая материально-техническая база — в таких условиях сегодня оказывают медицинскую помощь пациентам.

Представители НИИ хирургии сердца и трансплантации органов сообщили, что на создание нового кардиохирургического отделения в НЦКиТ выделяют из бюджета более 300 миллионов сомов, и считают это нецелесообразным.

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«Зачем? Ведь рядом, на одной территории, буквально через стенку находится кардиохирургический центр НИИХСТО, который нужно обеспечивать. Было бы понятно, если бы новое отделение создавали на грантовые средства, которые изыскало бы самостоятельно руководство НЦКиТ. Но это создают на бюджетные деньги, а по всей республике не хватает средств на детскую кардиохирургию, онкологию и другие педиатрические проблемы...

Давно известно, что Наццентр кардиологии и терапии — это государственное учреждение с высококвалифицированными врачами: кардиологами, терапевтами и другими специалистами терапевтического профиля.

«Оно является, по-нашему мнению, флагманом КР по терапевтической кардиологии. НИИХСТО же является исключительно кардиохирургической клиникой, на плечах которой висит тяжелый груз помощи всей стране», — отметили в научно-исследовательском институте.

Заместитель директора НИИ хирургии сердца и трансплантации органов Нурболот Бекболот уулу считает, что открытие нового кардиохирургического отделения в НЦКиТ не только не решит проблемы, но и создаст новые — из-за нехватки врачей и медсестер. Это, по его мнению, приведет либо к простою нового отделения, либо к ослаблению работы НИИХСиТО из-за утечки кадров, а также к неэффективному расходованию государственных средств.

Как было и как в мире

В Министерстве здравоохранения прокомментировалисоздание нового отделения.

«Прежде чем ответить на вопрос о создании высокотехнологичного гибридного кардиохирургического блока, хотелось бы сделать экскурс в историю. Более 20 лет — с 1983 года по 2004 год — кардиохирургическая служба входила в состав НЦКиТ имени академика Мирсаида Миррахимова как кардиохирургический отдел по международным стандартам.

Тогда центр занимал одно из ведущих мест по оказанию кардиохирургической и рентгенэндоваскулярной помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в постсоветском пространстве. При поддержке академика М.Миррахимова подготовили плеяду выдающихся кардиохирургов и рентгенхирургов, ныне работающих как в нашей стране, так и за рубежом. Впервые внедрили кардиохирургические и эндоваскулярные методы лечения коронарной болезни сердца, врожденных пороков сердца, нарушений ритма сердца и так далее.

С 2004 года по неизвестным причинам отдел кардиохирургии стал самостоятельным учреждением — НИИХСиТО.

Это значительно ограничило возможности НЦКиТ в оказании высокотехнологичной специализированной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями сердца, как в остром периоде, так и в плановом порядке», — говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос 24.kg за подписью заместителя министра Каарманбека Байдавлетова.

Отмечается, что благодаря поддержке Министерства здравоохранения и кабинета министров КР в марте 2024 года в НЦКиТ установили современную ангиографическую установку премиум-класса Azurion-7 фирмы «Филлипс» (Нидерланды), что способствовало внедрению транскатетерной имплантации аортального клапана, установки стентграфтов у больных с аневризмой аорты, а в перспективе — для выполнения современных методов лечения.

Наряду с этим, согласно программе «Экстренная кардиология», в НЦКиТ в режиме 24/7 проводят современные инвазивные методы диагностики и лечения экстренным пациентам с коронарной патологией, сложными нарушениями ритма и проводимости сердца на бюджетной основе.

За 2024 год выполнено 3,2 тысячи эндоваскулярных вмешательств при заболеваниях сердца и сосудов, что составило более 50 процентов от всех эндоваскулярных вмешательств в Кыргызстане.

«Вместе с тем отсутствие кардиохирургической службы в НЦКиТ значительно ограничивает возможности оказания как экстренной помощи больным с острым инфарктом миокарда с многососудистыми поражениями коронарных артерий, так и внедрения современных эндоваскулярных и гибридных вмешательств.

Так, согласно нашим данным, у 30 процентов больных с острым коронарным синдромом есть многососудистое поражение коронарных артерий, что требует экстренного оперативного вмешательства (более 300 больных в год). Таким образом нарушается единый цикл оказания помощи больным с острым коронарным синдромом, что значительно сказывается на инвалидности и смертности больных, преимущественно трудоспособного возраста», — заметили в МЗ КР.

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По данным ведомства, во всех ведущих клиниках мира активно выполняют современные эндоваскулярные вмешательства при структурных клапанных заболеваниях, а именно — транскатетерная имплантация клапанов сердца, установка стентграфтов, митроклипирование митрального и трикуспидального клапанов сердца.

Все эти процедуры, наряду с наличием современной ангиографической установки, требуют хирургической поддержки с применением экстракорпорального кровообращения. В НЦКиТ разработана программа и концепт по эндоваскулярной коррекции структурных заболеваний сердца и сосудов, подготовлена команда совместно с коллегами из России и Казахстана.

«В настоящее время во всех клиниках мира уделяют огромное внимание малоинвазивным гибридным операциям при врожденной и приобретенной патологии сердечно-сосудистой системы, что требует наличия кардиохирургического блока.

Согласно международной статистике, ежегодная потребность в аортокоронарном шунтировании на 1 миллион жителей в среднем составляет 720 операций в год, а протезирований клапанов сердца и коррекции врожденных пороков — 600.

Потребность КР в кардиохирургической помощи в год составляет более 9 тысяч операций.

Единственными государственным центрами в стране, оказывающими такую помощь, являются Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов и Южный региональный научный центр сердечно-сосудистой хирургии. Они не обеспечивают ее в полном объеме.

В стране более 10 частных медцентров с кардиохирургическим блоком, но они недоступны для многих пациентов, особенно из уязвимых слоев населения. Создание кардиохирургического блока именно в государственном учреждении, то есть в НЦКиТ, усилит потенциал по кардиохирургии и позволит не только увеличить количество операций, но самое главное сделать эти операции более доступными для наших граждан», — подчеркнули в Минздраве.

Кадры готовят

По данным ведомства, в центре уже создана команда из высококвалифицированных кадров, прошедших обучение в ведущих медучреждениях России, идет усиленная подготовка кадров в рамках меморандума, подписанного между НЦКиТ и ведущими центрами ближнего и дальнего зарубежья.

«Молодые специалисты НЦКиТ обучаются в аспирантуре в ведущих центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо этого, в Кыргызской государственной медакадемии на кафедре кардиохирургии и эндоваскулярной хирургии готовят специалистов», — добавили в ведомстве.

По данным Минздрава, на создание нового отделения НЦКиТ выделили 314 миллионов сомов для оснащения не только кардиохирургического блока, но и современной реанимации для экстренных пациентов после интервенционных вмешательств.

На вопрос, почему средства не направлены на улучшение материально-технической базы НИИХСиТО, в ведомстве ответили, что финансирование этих двух учреждений осуществляют из разных источников.

Для НИИХСиТО, по словам чиновников, запланированы отдельные проекты, включая строительство нового здания детского центра кардиохирургии. Однако проект временно заморожен — из-за пожара в феврале 2025-го.

Таким образом, создание кардиохирургического отделения в НЦКиТ в Минздраве считают полностью оправданным, так как это позволит:

завершить единый цикл оказания помощи больным с острым коронарным синдромом, что значительно сказывается на инвалидности и смертности больных, преимущественно трудоспособного возраста;

наладить проведение современных эндоваскулярных вмешательств при структурных клапанных заболеваниях;

усилить кардиохирургическую службу;

увеличить количество кардиохирургических операций и сделать их более доступными для граждан — НЦКиТ планирует делать это бесплатно.

Что касается НИИХСиТО, то Министерство здравоохранения не планирует придавать институту статус национального центра. Увеличение коек на 2025 год также не предусмотрено.