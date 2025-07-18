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Общество

Для НИИХСТО закупят медоборудование на 255 миллионов сомов

Кабинет министров выделил 255 миллионов 982 тысячи 500 сомов на приобретение медицинского оборудования Научно-исследовательскому институту хирургии сердца и трансплантации органов. Об этом сообщает пресс-служба главы кабмина.

По ее данным, данное решение принято в целях бесперебойного функционирования и возобновления оказания специализированной медицинской помощи в медучреждении после пожара, произошедшего 11 февраля 2025 года.

Министерству здравоохранения Кыргызской Республики поручено в установленном порядке обеспечить целевое использование финансовых средств.

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в Научно–исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Отделения временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя.

В конце мая глава кабмина поручил главе Минздрава ускорить ремонт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336734/
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