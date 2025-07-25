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Общество

Строительство солнечной электростанции на Иссык-Куле. Подписано инвестсоглашение

Фото Минэнерго

Кабинет министров и компания RECA LLC — ROX ENERGY GLOBAL (Вьетнам) подписали инвестиционное соглашение о реализации проекта строительства солнечной электростанции с планируемой установленной мощностью до 1 тысячи 900 мегаватт в селе Кызыл-Орук айыльного округа Тору-Айгыр Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, проект сыграет важную роль в реализации долгосрочной стратегии Кыргызской Республики по развитию устойчивой энергетики, а также внесет значительный вклад в достижение целей в области зеленого роста и перехода к чистой энергии в регионе Центральной Азии.

Помимо энергетического вклада, проект открывает перспективы для привлечения инвестиций в зеленую инфраструктуру, передачи передовых технологий, а также создания рабочих мест на местном уровне как в период строительства, так и на этапе эксплуатации.

Примерный бюджет проекта — $2 миллиарда. Строительство пройдет в два этапа, и завершить электростанцию планируют к концу 2026 года.

Напомним, на встрече в полпредстве президента в Иссык-Кульской области 15 июля представители вьетнамской компании заявили о готовности начать строительство в ближайшее время.

Фирма ROX Group, основанная в 1996-м, работает в сферах недвижимости, финансов и технологий и активно расширяет международное присутствие. В Кыргызстане группа уже строит многофункциональный комплекс Royal Central Park на месте ипподрома «Ак-Кула» в Бишкеке и реконструирует гостиничный комплекс «Ай-Пери».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337553/
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