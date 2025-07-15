Вьетнамская компания хочет построить солнечную электростанцию на Иссык-Куле

Состоялась встреча с представителями международной инвестиционной группы ROX Group (Вьетнам), которая реализует в Кыргызстане ряд крупных инфраструктурных проектов. Об этом сообщает полпредство президента в Иссык-Кульской области.

Основной темой встречи стало строительство солнечной электростанции мощностью 1,9 тысячи мегаватт в селе Тору-Айгыр, реализуемой дочерней компанией ОсОО «Бит-Блум», входящей в ROX Group. Завершение проекта запланировано на 2027 год, и после запуска объекта будет создано более 500 рабочих мест.

В рамках встречи стороны обсудили ход реализации проекта, планы дальнейшего сотрудничества и необходимость быстрой координации на региональном уровне. Представители власти выразили готовность оказывать всестороннюю поддержку на всех этапах.

Компания ROX Group, основанная в 1996 году, работает в сферах недвижимости, финансов и технологий, и активно расширяет международное присутствие. В Кыргызстане группа уже строит многофункциональный комплекс Royal Central Park на месте ипподрома «Ак-Кула» в Бишкеке и реконструирует гостиничный комплекс «Ай-Пери».