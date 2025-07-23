Фото Минстроя . В Таласе строят современный стадион на 5 тысяч мест

В Таласе идет строительство нового спортивного стадиона на 5 тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс- служба Минстроя.

По ее данным, глава ведомства Нурдан Орунтаев посетил стройплощадку, чтобы ознакомиться с ходом работ.

Стадион разместится на участке площадью 6,7 гектара. Проектом предусмотрены трехэтажное административное здание, футбольные поля с гибридным газоном, беговая дорожка (восемь полос) и современная система освещения.

Кроме основного объекта, на прилегающей территории появятся тренировочное поле, парковка на 180 машин.

Ожидается, что стадион будет соответствовать международным стандартам и станет площадкой для соревнований различного уровня. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета.