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Общество

Избиения врачей. В Нацгоспиталь закроют вход для сопровождающих и усилят охрану

За неделю в Национальном госпитале произошло два случая избиения врачей. 9 июля пострадал врач-ординатор, находившийся на дежурстве в отделении отоларингологии, 16 июля — врач отделения оказания экстренной медицинской помощи.

Вчерашние участники конфликта отказались от претензий друг к другу. Ординатору не повезло больше — он сам оказался на больничной койке, а суд вынес решение об его аресте на трое суток.

Это не первый случай нападения на сотрудников госпиталя. В феврале 2024 года родственница пациента избила медсестру отделения травматологии. С угрозой прерывания беременности и ушибом мягких тканей головы ее госпитализировали в гинекологическую больницу. А чуть ранее на врача напала сестра пациентки. Она схватила медика за волосы, била и пинала по голове.

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Главный врач Национального госпиталя Бакыт Тологонов рассказал 24.kg, какие меры принимаются для защиты сотрудников медчреждения.

— В прошлом году у нас произошел похожий случай нападения на медработника, после чего мы установили тревожную кнопку и заключили договор с государственной охраной на два месяца. Однако ее услуги оказались нам не по карману — более 300 тысяч сомов в месяц за один пост. Нам пришлось отказаться от госохраны и нанять частников.

Три охранника в настоящее время условно отвечают за безопасность, поскольку на нашу зарплату приходят только пенсионеры.

На сегодня тревожная кнопка работает в экстренном неврологическом приемном отделении. Там в основном сотрудницы женщины, и это необходимость.

— Сколько раз пришлось воспользоваться кнопкой?

— За год около трех раз, если не ошибаюсь. Группа быстрого реагирования прибывает примерно за 7-10 минут. Во вчерашнем случае эта тревожная кнопка ничем бы не помогла — наши сотрудники не дали разгореться скандалу, и от прибытия службы ничего бы не изменилось. В этом корпусе нужна огромная физическая охрана, чтобы не допускать сопровождающих. Они чуть ли не до операционных следуют и хотят быть свидетелями всего и вся.

Вчерашний случай произошел в отделении экстренной медицинской помощи. Мы даже не предполагали, что в таком большом корпусе подобное может произойти. На момент конфликта там находилось более 50 пациентов и сопровождающих, более 20 наших сотрудников. Теперь придется и сюда охрану нанимать.

Мы сейчас объявляем тендер на закупку частной охранной службы, придется защищаться, чтобы была возможность работать.

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— Как часто у вас происходят конфликтные ситуации?

— Каждый день, но на уровне словесной перепалки, обвинений. Мы очень хорошо понимаем сопровождающих, родственников пациентов: когда твой близкий человек болеет, можно потерять голову, но в любом случае нужно стараться держать себя в руках.

Такие мелкие конфликтные ситуации не счесть, особенно в отделении экстренной медицинской помощи. А рукоприкладство — два случая в год однозначно у нас происходят, в 2025-м они случились за полгода.

— Вчера министр здравоохранения заявил о намерении запрещать вход в лечебные отделения больниц сопровождающих пациента...

— Да, сегодня утром мы приняли для себя сложное решение — закрыть и полностью запретить доступ сопровождающих, родственников и других лиц в отделения. Чтобы не разгорались подобные конфликты. Будут заходить только пациенты.

В отделении экстренной медицинской помощи огромный холл, где можно спокойно ждать под кондиционером, скоро поставим телевизор, чтобы люди не стояли над душой, не комментировали действия медиков и не занимались рукоприкладством.

По-моему, это только в Кыргызстане все пытаются зайти в отделения, в других странах, куда мы ездим за обменом опыта, обучаться, нигде сопровождающие не заходят практически в операционные. Это наше упущение, теперь возьмемся за этот вопрос, закроемся и будем выполнять свою работу.

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— Пишут ли ваши пострадавшие сотрудники заявления и доходят ли они до логического конца?

— Заявления пишут, но на моей 15-летней практике не было, чтобы хоть одно заявление было доведено до конца.

— Что еще вы намерены предпринять для защиты сотрудников?

— Готовим письмо-обращение в МВД, чтобы нас, как стратегическую организацию, самую крупную единственную многопрофильную клинику в республике (а это 1,2 тысячи пациентов и 1,7 тысячи сотрудников) взяли под охрану. Они все стратегические объекты охраняют бесплатно, почему мы этого не заслуживаем?

Вместе с Минздравом постараемся инициировать нормативные правовые акты, чтобы медработники приравнивались к сотрудникам правоохранительных структур во время исполнения служебных обязанностей и за нападения на них была жесткая ответственность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336578/
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