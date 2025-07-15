Был госпитализирован. В КГМА обеспокоены инцидентом с врачом

Профессорко-преподавательский состав, врачи и сотрудники Кыргызской государственной медицинской академии обеспокоены в связи с инцидентом, произошедшим 9 июля 2025 года в Национальном госпитале с врачом-ординатором, находившимся на дежурстве в отделении отоларингологии. Заявление распространила пресс-служба вуза.

По данным КГМА, на врача напали в момент исполнения профессиональных обязанностей сопровождавшие пациента.

«Несмотря на то, что врач стал потерпевшим в результате этого инцидента, в тот же день участковый инспектор милиции задержал врача по заявлению одной из нападавших. 11 июля 2025 года Первомайский районный суд города Бишкек вынес постановление о применении меры взыскания в виде ареста сроком на трое суток. При этом в постановлении прямо указано, что оно подлежит исполнению после вступления в законную силу, то есть после истечения срока обжалования. Однако это условие проигнорировали, врача поместили в приемник-распределитель до вступления постановления в силу», — отметили в вузе.

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В медакадемии подчеркнули, что в момент задержания врач отвечал за оказание медицинской помощи пациентам. Его немотивированное изъятие из лечебного процесса поставило под угрозу здоровье и жизнь больных, нуждавшихся в экстренной медицинской помощи.

«В условиях нахождения в приемнике-распределителе состояние здоровья медика резко ухудшилось вследствие перенесенных травм, в результате чего он был госпитализирован в отделение нейротравмы Национального госпиталя. Рядом были выставлены конвоиры, что еще более усугубило его моральное и физическое состояние. Позднее врач был вынужден обратиться с заявлением в УВД Первомайского района города Бишкек по факту избиения и нарушения его прав», — сообщили в КГМА.

В вузе добавили, что в других странах медицинские работники пользуются повышенной защитой, особенно при исполнении служебных обязанностей.

«Мы убеждены, что подобные случаи могут деморализовать медицинское сообщество, подорвать доверие к правоохранительной системе и нанести ущерб всей системе здравоохранения. Призываем Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и Государственный комитет национальной безопасности провести тщательную, объективную проверку действий сотрудников милиции, включая правомерность и своевременность исполнения постановления суда, а также дать оценку факту насилия над врачом при исполнении служебных обязанностей», — просит колелктив КГМА.

По данным районного УВД, врач нецензурно оскорбил гражданку, за что был составлен протокол по статье 126 (Мелкое хулиганство) Кодекса о правонарушениях.