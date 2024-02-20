Родственница пациента избила медсестру в Нацгоспитале

Родственница пациента избила медсестру отделения травматологии Национального госпиталя. Инцидент произошел 19 февраля, сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, это причинило физические и эмоциональные травмы медработнику. «Она на третьем месяце беременности. С угрозой прерывания беременности госпитализирована в Городскую гинекологическую больницу. Состояние стабильное», — отметили в Минздраве со ссылкой на руководство госпиталя.

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На место вызвали сотрудников правоохранительных органов. Руководство Нацгоспиталя направило обращение на имя главы Профсоюзного комитета с просьбой оказать содействие в защите медработника.

«Подобные проявления насилия в отношении медицинских работников неприемлемы и несовместимы с нашими ценностями и принципами. Наши сотрудники посвящают себя заботе о здоровье и благополучии пациентов, и любой акт насилия в их адрес является недопустимым. Мы принимаем меры для обеспечения безопасности и защиты наших сотрудников. При этом просим всех пациентов и их близких проявлять уважение и понимание к нашему персоналу, который делает все возможное для оказания качественной медицинской помощи», — цитируют в МЗ главного врача Нацгоспиталя Бакыта Тологонова.

Напомним, в конце декабря 2023 года в госпитале зафиксировали другой случай нападения на медика. В медучреждении недавно заявили, что намерены нанять частную охрану.