Участники конфликта в Нацгоспитале отказались от претензий друг к другу

В пресс-службе УВД Первомайского района города Бишкека прокомментировали инцидент, произошедший 16 июля в Национальном госпитале.

По ее данным, в службу «102» ГУВД поступило сообщение о конфликте в медучреждении между медицинским работником и пациентом. Была начата доследственная проверка. По прибытии на место происшествия следственно-оперативной группой установлены все участники.

В ходе проверки стороны отказались от дачи заявления и сказали, что претензий друг к другу не имеют, о чем составлен письменный отказ.

В милиции подчеркнули, что на зафиксированном видео во время конфликта сотрудника милиции не было и попросили не распространять недостоверную информацию.

Напомним, ранее председатель профсоюза медиков Бермет Барыктабасова сообщила, что врач отделения оказания экстренной помощи Национального госпиталя подвергся нападению.